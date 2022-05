Petagna in vacanza con la fidanzata: scelta una meta oltreoceano – FOTO

Andrea Petagna è in vacanza con la sua fidanzata: la meta scelta dall’attaccante del Napoli è super lussuosa.

Dopo una stagione complicata per scarso rendimento e tanti infortuni, Andrea Petagna ha deciso di lasciare l’Italia e staccare la spina all’estero con la sua compagna. Solo di recente è andato al concerto del suo amico Sfera Ebbasta ed è stato a Madrid.

Prima del ritiro a Dimaro e prima di conoscere il proprio destino, Petagna ha deciso di prenotare una vacanza super-lussuosa assieme a Caroline Donzella, la sua fidanzata. I due hanno immortalato sui social la location scelta per passare gli ultimi giorni di maggio e i primi di giugno. Non immaginerai mai quanto costa una notte nell’hotel scelto da Bulldozer: la destinazione oltre-oceanica è speciale.

Petagna in Florida: la location è super lussuosa!

L’attaccante classe 1995 è in attesa di capire cosa fare per la prossima stagione. Con ogni probabilità lascerà il club azzurro. A fine calciomercato estivo è stato bloccato dal Napoli dopo aver praticamente accettato l’idea di andare alla Sampdoria. Poi quel gol al Genoa nel finale cambiò il suo destino.

Petagna non è riuscito a sfruttare al meglio l’assenza di Osimhen per infortunio e in quelle poche occasioni in cui è stato lanciato titolare non ha sempre brillato. Ora, però, è tempo di relax per ricaricare le pile e tornare ad essere un attaccante di spessore, con una certa sintonia con la porta. Come fatto vedere con Atalanta e soprattutto Spal.

Per quest’estate, Andrea e Caroline hanno deciso di prenotare le proprie vacanze in America, precisamente a Miami in Florida. Il calciatore del Napoli, attraverso il proprio profilo Instagram ha mostrato l’hotel lussuoso in cui alloggerà. Si tratta della catena The Setai Miami, costituita da numerose suites costosissime. Si parte come prezzo base da 675 dollari a notte, fino ad una camera fronte oceano da 3000 dollari. O ancora, per chi non si accontenta, una grande suite da 6 posti letto fronte Oceano può costare anche 20mila dollari a notte.