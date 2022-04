Napoli, l’annuncio sul ritiro a Dimaro: le date ufficiali

Il Napoli ha comunicato le date per il prossimo ritiro di Dimaro, in Trentino: appuntamento ancora una volta nel mese di luglio

Ci siamo: il Napoli comincerà a Dimaro la sua preparazione estiva in vista della prossima stagione. Il club azzurro ha comunicato le date del prossimo ritiro estivo, che comincerà nel mese di luglio. Come sempre, l’appuntamento è nella Val di Sole, in Trentino Alto Adige, per il 11esimo anno di lavoro presso la località turistica montana. Si comincerà il 9 luglio con il primo allenamento, e si arriverà fino al 19 luglio, giorno della partenza per la Campania.

La squadra arriverà a Dimaro Folgarida l’8 di luglio. Undici giorni di lavoro, quindi, per quello che sarà il primo appuntamento del nuovo Spalletti. Anche se non è ancora ufficiale, dovrebbe essere la prima metà del “doppio” ritiro azzurro. La squadra partenopea dovrebbe svolgere un’altra parte di ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro. Non è ancora stato annunciato, ma il sindaco della località ha parlato di un periodo che va dal 23 luglio al 6 agosto. Ufficiali, invece, le date per quanto riguarda Dimaro: la squadra azzurra raggiungerà la località turistica del Trentino già nella serata dell’8 luglio e la mattina di sabato 9 comincerà le sedute di allenamento sul campo di Carciato.

La formazione del presidente Aurelio De Laurentiis lascerà la Val di Sole il pomeriggio di martedì 19 luglio dopo l’ultimo allenamento mattutino. Come sempre porte aperte ai tifosi, sperando che le restrizioni Covid dello scorso anno possano essere finalmente un ricordo. Così per l’undicesimo anno (si tratta di un primato tra le squadre di Serie A italiane) si rinnoverà in Val di Sole l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica e anche dei sogni e delle speranze di migliaia di tifosi del Napoli che dal 2011 ogni estate affollano uno degli angoli più affascinanti del Trentino. Per il sostenitori azzurri il nuovo ritiro a Dimaro Folgarida propone l’occasione irripetibile di stare vicino alla squadra del cuore.

Saranno undici giorni di lavoro per i calciatori ma anche di spensierata vacanza per i tifosi, che vivranno più di un appuntamento a contatto con calciatori e allenatore. A comunicare le date del nuovo ritiro sono il presidente Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo e Sport del Trentino Roberto Failoni, il presidente dell’Apt Val di Sole Luciano Rizzi, il Ceo di Trentino marketing Maurizio Rossini e il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni che esprimono ampia soddisfazione per il rinnovato accordo per il ritiro 2022 del Napoli a Dimaro.