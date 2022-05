Kvaratskhelia incanta ancora: gesto tecnico sublime – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia continua ad incantare i tifosi del Napoli con altre giocate dal ritiro della sua nazionale.

Annunciato da De Laurentiis ormai da qualche settimana, Kvicha Kvaratskhelia sarà ufficialmente un giocatore del Napoli a partire dal 1° Luglio. Il georgiano avrà un compito molto arduo, visto che giocherà al posto di Lorenzo Insigne e dovrà sostituire l’ormai ex capitano azzurro nel migliore dei modi.

I tifosi azzurri si augurano che Kvarataskhelia possa essere un ottimo sostituto di Insgine e non faccia rimpiangere troppo il talento di Frattamaggiore. Nonostante venga da un campionato di livello inferiore, però, il georgiano ha dimostrato di avere delle qualità importanti e continua a farlo regalando grandi giocate, l’ultima in allenamento con la Georgia.

Kvaratskhelia, che gesto tecnico con la Georgia!

L’ormai ex esterno d’attacco della Dinamo Batuni sta preparando con la sua nazionale la sfida di Nations League contro Gibilterra e nell’ultimo allenamento ha regalato un nuovo grandissimo gesto tecnico. In una storia su Instagram pubblicata sul profilo ufficiale della nazionale georgiana si vede infatti Kvaratskhelia eseguire una semirovesciata in una partita di calcio-tennis.

Nonostante fosse solo un modo per rilassarsi, l’esterno d’attacco georgiano non ci ha pensato due volte nel compiere questo gesto, dimostrando quella stessa voglia e quella stessa personalità che i tifosi del Napoli si aspettano in campo. Tifosi azzurri che hanno grandi aspettative su di lui e non hanno mancato di invadere il profilo Instagram della nazionale georgiana, con alcuni che hanno scritto nei commenti a Kvaratskhelia che lo aspettano presto a Napoli.

Come detto non è la prima volta che Kvaratskhelia regala gesti tecnici del genere e ciò non fa altro che dare ancora più entusiasmo ai tifosi del Napoli che sperano di avere in rosa uno dei migliori talenti al mondo. Il giocatore georgiano ha solamente 21 anni, ma ha già dimostrato di avere tantissima personalità ed è uno dei migliori giocatori che si siano mai visti nella nazionale georgiana in questi ultimi anni.

Dopo le ultime partite con la Georgia, Kvaratskhelia si riposerà per qualche giorno prima di intraprendere la sua avventura al Napoli e prendere parte al ritiro di Dimaro. Inizialmente, la Dinamo Batuni aveva chiesto al Napoli se il suo giocatore potesse restare almeno per i preliminari di Champions League, ma il Napoli ha rifiutato in maniera secca, volendo subito il giocatore agli ordini di Spalletti. Di seguito il video del gran gesto tecnico di Kvaratskhelia.