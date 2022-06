Non mancano le sorprese nella classifica delle squadre che hanno fatto più punti in Serie A negli ultimi dieci anni: per il Napoli il bilancio è molto interessante.

Sorprese, numeri interessanti, ma soprattutto un dato che fa molto riflettere, e riguarda il Napoli. Nella classifica di Serie A che si ottiene sommando i risultati delle ultime 10 stagioni, c’è un numero che salta subito agli occhi, e testimonia la qualità del lavoro svolto.

Verrebbe da dire che è mancato solo lo scudetto, o comunque che il Napoli lo avrebbe meritato. Tenendo conto delle 380 partite giocate, il club di De Laurentiis è al secondo posto totale della classifica con 775 punti, frutto di 233 vittorie, 76 pareggi e 71 sconfitte. Davanti c’è solo la Juventus, con 874 punti in un’epoca, quella iniziata con Conte e proseguita con Allegri, in cui i bianconeri hanno spesso duellato con gli azzurri.

Non è questo però l’unico dato che riafferma quanto l’ultimo decennio del Napoli sia stato di altissimo livello. C’è un numero su tutti da tenere in grande considerazione, e testimonia quanto alcune scelte di mercato siano state azzeccate.

Napoli, nell’ultimo decennio numeri incredibili

Il Napoli è la squadra che ha segnato di più nell’ultimo decennio. Mettendo insieme i numeri delle 380 partite disputate in Italia, emerge una statistica incredibile. I partenopei hanno messo insieme ben 766 reti, 25 in più della Juventus, addirittura 100 rispetto alle squadre dal quarto fino all’ultimo posto fra quelle che hanno giocato in Serie A dal 2012 ad oggi. La media non lascia dubbi per una squadra che viaggia ad un ritmo di 2 reti per ogni match disputato.

Oltre al miglior attacco, gli azzurri hanno anche la seconda migliore difesa. Al primo posto c’è la Juve on 290 reti incassate in 10 anni, poi proprio i partenopei con 387. Numeri interessanti, che da una parte riaffermano quanto il lavoro svolto sia stato di grande livello ma che alimentano forse i rimpianti per quel pizzico di fortuna che è mancata, traducendosi in un titolo che sarebbe stato meritato.

La classifica in Serie A degli ultimi 10 anni: quante sorprese

Detto del Napoli e della Juve, la sorpresa arriva al terzo posto. Non ci sono le milanesi, bensì la Roma, staccata dai partenopei di ben 53 punti. Al quarto posto invece i nerazzurri, poi i rossoneri, mentre la Lazio è sesta. La grande crescita dell’Atalanta invece ha avuto riflessi importanti nell’ultimo decennio.

La Dea è settima con ben 588 punti e soprattutto 610 gol messi a segno. Bene anche il Sassuolo, dodicesimo nella classifica delle squadre che hanno fatto meglio nell’ultimo decennio, mentre le genovesi fanno registrare un calo rispetto al grande blasone. La Samp è solo decima, il Genoa addirittura tredicesimo.