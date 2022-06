Rinnovo Ospina: dal Real Madrid un assist al Napoli

Il Napoli è ancora alle prese a sciogliere definitivamente il nodo legato agli eventuali rinnovi di contratto di calciatori in scadenza.

In casa Napoli tiene banco ormai da giorni il caso rinnovi di contratto. Non sono pochi per la verità i casi che richiederebbero una particolare attenzione. Al momento però uno dei più urgenti appare sicuramente quello legato a David Ospina. Il numero uno colombiano gode della totale fiducia del tecnico Luciano Spalletti che ha chiesto insistentemente la sua riconferma.

David Ospina insieme a Dries Mertens rappresenta senza ombra di dubbio uno dei casi più delicati da risolvere in casa Napoli. Il portiere colombiano in scadenza di contratto sembrava negli ultimi giorni molto lontano dal poter definire una sorta di intesa con la società azzurra. La situazione però sembra essere cambiata negli ultimi giorni per una serie di dinamiche.

Il Napoli avrebbe fatto la sua scelta in merito al portiere da tenere per l’appunto tra Ospina e Meret. Luciano Spalletti, cosi come anticipato ha chiesto espressamente il rinnovo del colombiano. A questo punto tutto gira intorno ad eventuali proposte che il numero uno ex Arsenal potrebbe ricevere da squadre europee, considerato il suo desiderio di restare nel nostro continente.

Il Real Madrid lascia in attesa Ospina: la verità sulle sorti del portiere colombiano

Tutto gira intorno, a questo punto, alla volontà del Real Madrid di prendere il portiere colombiano nelle scorse stagioni al Napoli. Nel caso in cui l’affare non dovrebbe concretizzarsi, cosi come raccontato nell’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il Napoli potrebbe rientrare in corsa con una offerta che di certo non soddisferebbe le richieste iniziali del calciatore.

A questo punto quindi il Napoli potrebbe provare a rinnovare il contratto di Ospina a meno dei 3 milioni richiesti dal portiere colombiano. Una ipotesi per niente fantasiosa qualora non dovessero arrivare proposte gradite al numero uno. A questo punto porte aperte per una possibile cessione di Meret con un secondo portiere tutto da individuare. Il mercato del Napoli insomma è in piena fase di evoluzione in attesa di importanti conferme e quanto mai necessari, in alcuni casi, adii.