Le date della nuova stagione: quando iniziano Serie A e Champions

Ecco quando partirà la nuova stagione e tutti gli appuntamenti del Napoli, impegnato in Serie A e in Champions League. Si parte presto, con un calendario rivoluzionato.

Un mese esatto, poi partirà la nuova stagione per i club italiani. Neanche il tempo di chiudere una pagina di almanacchi, con il successo del Milan in campionato e dell’Inter nelle coppe, e i club dovranno già affrontare la prima partita ufficiale.

Il 31 luglio è infatti previsto il turno preliminare di Coppa Italia, mentre il 4 agosto andrà di scena la Fiorentina, che dovrà partire in largo anticipo per affrontare il turno preliminare di Conference League. I viola avranno il compito di rappresentare l’Italia, detentrice del trofeo vinto brillantemente dalla Roma. Solo 3 giorni dopo saranno tante le squadre a svelarsi al pubblico.

L’occasione arriverà di trentaduesimi di Coppa Italia, spalmati dal 5 all’8 di agosto. Il grande calcio internazionale regalerà un appuntamento imperdibile il 10 agosto. Eintracht e Real Madrid si sfideranno ad Helsinki, e in palio ci sarà la Supercoppa Uefa. L’11 invece la Fiorentina giocherà la gara di ritorno in Conference, mentre solo 3 giorni dopo il pubblico italiano potrà rivedere all’opera i club. Il Napoli farà il suo esordio per la nuova stagione il 14 agosto, data prevista per un inizio della Serie A che in 17 giorni vedrà le squadre impegnate in ben 4 turni.

Le date della nuova stagione: ecco gli impegni del Napoli

In attesa del calendario ufficiale, il Napoli registra quanto deciso dalla lega. Saranno ben 4 i turni solo nel mese di agosto (14, 21, 28, 31), e questo impone ai club di iniziare prima con i ritiri precampionato e chiaramente di fornire ai tecnici rose complete nel minor tempo possibile. La quinta giornata è invece prevista ad inizio settembre, e poi i partenopei riassaporeranno il gusto della musica di Champions.

Anche la coppa infatti partirà prima, e il 6 e 7 settembre sarà il momento di scendere in campo per la prima giornata. Lo stop arriverà quindi il 3 novembre. Il campionato e le coppe si fermeranno fino al 4 gennaio per il Mondiale, previsto dal 21 novembre al 18 dicembre. Poi un altro mese di emozioni dopo le feste natalizie.

A gennaio non solo Serie A, ma anche ottavi di Coppa Italia, Supercoppa Italiana, e poi i quarti di coppa nazionale il 31 gennaio. A febbraio torna in scena la Champions con gli ottavi previsti per il 14 e 15, fino alle finali. Il campionato si chiuderà il 28 maggio, poi solo 3 giorni dopo l’ultimo atto della Europa League, mentre per il gran finale in Conference bisognerà attendere il 7 giugno e per la Champions il 10.

Sarà quindi una stagione atipica, in cui sottovalutare il tempo che stringe, e rischiare di partire con gruppi incompleti, potrebbe essere un passo falso pesante. Ecco perché De Laurentiis e Giuntoli accelerano, decisi a completare l’organico per farsi trovare pronti e competitivi già ad agosto.