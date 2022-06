Giuntoli affonda per il gioiello della Serie A: il divario da colmare

Dopo l’arrivo di Olivera e Kvaratskhelia, Giuntoli sta cercando di prendere un calciatore del nostro campionato.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono a lavoro per costruire il Napoli dell’anno prossimo. Alcuni tasselli sono stati già ‘fissati’, ovvero gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia per circa 10 milioni di euro e di Mathias Olivera dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Il club partenopeo, inoltre, ha riscattato Frank Anguissa dal Fulham ed ha rinnovato il contratto a Juan Jesus.

Il prosieguo del mercato del Napoli sarà sicuramente ‘influenzato’ da eventuali cessioni o addii di qualche big. In molti, infatti, nella squadra di Luciano Spalletti potrebbero partire in questa sessione di calciomercato: da Kalidou Koulibaly e David Ospina per la difesa, passando per Fabian Ruiz e Piotr Zielinski a centrocampo, a Victor Osimhen e Dries Mertens per quanto riguarda il reparto offensivo.

Se il belga può lasciare il Napoli da parametro zero, la situazione di Koulibaly e Fabian è molto più intricata. I contratti di questi due calciatori, infatti, scadranno l’anno prossimo e De Laurentiis vorrebbe evitare, soprattutto per lo spagnolo, la stessa modalità di addio che è avvenuta quest’anno con Lorenzo Insigne. Proprio sul sostituto dell’ormai ex capitano azzurro ci sono delle importanti novità di calciomercato.

Offerta del Napoli per Deulofeu, ma l’Udinese chiede di più

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli sta cercando di prendere Gerard Deulofeu dall’Udinese. De Laurentiis e Giuntoli hanno fatto anche un’offerta ufficiale di circa 13 milioni di euro, ma il club friulano vuole cominciare la trattativa sulla base di 25 milioni di euro. Le due squadre, quindi, sono ancora molto lontane dal trovare un’intesa, ma nelle prossime settimane ci saranno sicuramente delle novità sul destino dello spagnolo.

Il team partenopeo, intanto, sta trattando anche con un altro giocatore per quella zona di campo, ovvero Federico Bernardeschi. Il calciatore verrebbe da parametro zero, visto che non ha rinnovato il contratto con la Juventus. I contatti con l’esterno sono stati confermati dallo stesso De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro della squadra di Luciano Spalletti in programma dal 23 luglio al 6 agosto.