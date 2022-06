Napoli, reparto da rivoluzionare: pronti altri due colpi

Il Napoli vuole rivoluzionare il proprio centrocampo e Giuntoli ha messo due giocatori della Serie A nel suo mirino.

Oltre al reparto offensivo, il Napoli quest’anno opterà anche per una rivoluzione a centrocampo. Gli azzurri, dopo aver riscattato Anguissa, intendono inserire nuovi giocatori a centrocampo, anche in vista delle possibili partenze di Zielinski, Fabian Ruiz e di Diego Demme, con il solo Lobotka che sarebbe dunque confermato oltre all’ex Fulham.

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli si sta guardando intorno da tempo e sulla sua lista ha inserito i nomi di Antonin Barak del Verona e di Kristjan Asllani dell’Empoli. Sono questi i due nomi che sono più in orbita Napoli nelle ultime settimane con il ds azzurro che è pronto ad affondare il colpo.

Il Napoli punta Barak e Asllani per rivoluzionare il centrocampo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha deciso di virare con decisione sui profili di Barak e Asllani dopo averli seguiti a lungo e nelle prossime settimane potrebbero anche iniziare i contatti con Verona ed Empoli. Gli azzurri si rifaranno il look a centrocampo dove vogliono portare una ventata di freschezza e di qualità.

Asllani ha disputato un campionato di gran livello con l’Empoli, soprattutto nella seconda parte. Il centrocampista classe 2002 ha dimostrato di avere dei piedi buonissimi e anche gran personalità, attirando gli interessi dei top club di Serie A. Non è un caso infatti che anche l’Inter sia interessato all’albanese, con i nerazzurri che lo vedono perfetto come vice di Brozovic.

Il Napoli però, spiega la Gazzetta, potrebbe convincere Asllani a sposare la causa azzurra per una questione tattica, con il centrocampista albanese che potrebbe trovare più spazio nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3 di Spalletti rispetto al 3-5-2 di Inzaghi. Inoltre, come l’Inter, anche il Napoli giocherebbe la Champions League ed Asllani non ci andrebbe a perdere.

Champions League che attira anche Barak che dopo 3 anni di alto livello a Verona può e vuole compiere finalmente il grande salto. Il centrocampista ceco è seguito dal Napoli da molto tempo, con gli azzurri che apprezzano le sue qualità come la fisicità, la potenza nelle conclusioni e la sua predisposizione nell’andare in gol. Barak in questo campionato ha segnato 11 reti ed un centrocampista che porta gol è sempre bene averlo in rosa.

Sicuramente Barak e Asllani hanno caratteristiche diverse rispetto a Fabian Ruiz e Zielinski, ma nel Napoli potrebbero comunque inserirsi molto bene. Vedremo se il Napoli si muoverà in questo senso e se sarà davvero rivoluzione a centrocampo.