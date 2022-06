Napoli, l’ex Sarri ti mette i bastoni tra le ruote: vuole due obiettivi azzurri

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli ora alla Lazio, ha in mente due obiettivi degli azzurri per rafforzare la sua squadra.

Il Napoli non ha ancora risolto la questione relative alla propria porta, con gli azzurri che sono in attesa della risposta di Ospina che deciderà anche il futuro di Meret. In caso di rinnovo del portiere colombiano, Meret chiederà la cessione, mentre in caso contrario potrebbe anche decidere di rimanere. C’è anche la possibilità, però, che vadano via entrambi ed è per questo che il Napoli si sta guardando intorno.

Tuttavia, sulla lista del Napoli ci sono giocatori che piacciono anche all’ex tecnico Maurizio Sarri ora allla Lazio. Il tecnico toscano, infatti, è anch’egli interessato a Carnesecchi e Vicario ed è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla sua ex squadra e rubargli gli obiettivi da sotto il naso.

La Lazio sfida il Napoli per Carnesecchi e Vicario

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sta puntando fortemente su Carnesecchi ed è in vantaggio rispetto al Napoli. Il portiere, che ha trascorso l’ultimo anno in Serie B in prestito alla Cremonese, ha dato la disponibilità al trasferimento a Roma e sta aspettando che la Lazio e l’Atalanta raggiungano l’intesa economica.

Il club orobico valuta Carnesecchi almeno 15 milioni di euro, una cifra troppo alta per Lotito che è disposto invece a spendere 10 milioni euro più altri due milioni di bonus. Il presidente dei biancocelesti ritiene eccessivo spendere 15 milioni di euro per un portiere che non ha mai giocato in Serie A e soprattutto tenendo conto che il Milan per Maignan ha speso appena 14 milioni di euro, con il portiere francese che aveva più esperienza di Carnesecchi.

La Lazio vorrebbe quindi impostare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, posticipando il pagamento il prossimo anno. Le due società si incontreranno la prossima settimana per sbloccare la trattativa, con il Napoli che rischia di vedere fallito il primo obiettivo per la porta.

Ma non è tutto perché l’alternativa del club biancoceleste a Carnesecchi è Vicario, altro portiere che piace al Napoli. L’Empoli riscatterà il portiere del Cagliari per 10 milioni di euro e chiederà di sicuro una cifra superiore a questa per venderlo e fare così plusvalenza. Oltre a Napoli e Lazio, sul portiere c’è anche la Fiorentina, non del tutto convinta dalle prestazioni di Terracciano.