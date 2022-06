Napoli, fatta per il terzo acquisto: spunta la data dell’annuncio

Il Napoli ha praticamente definito tutti i dettagli per il suo terzo acquisto del mercato estivo. Ecco quando sarà annunciato.

Con l’addio dopo soli sei mesi di Alex Tuanzebe e con il futuro di Koulibaly in bilico, il Napoli ha bisogno di un innesto in difesa. Gli azzurri stanno lavorando su più fronti sul mercato ed hanno definito tutti i dettagli per il terzo acquisto dell’estate, con l’annuncio che è ormai vicino.

Il Napoli ha praticamente in mano Leo Ostigard del Brighton, difensore norvegese che quest’anno ha giocato in Serie A in prestito al Genoa. Il club azzurro ha seguito a lungo il giocatore in questi mesi e il ds Giuntoli ha deciso di affondare subito il colpo per evitare che potessero presentarsi altre squadre.

Napoli-Ostigard: c’è la data dell’annuncio

A dare la notizia del terzo colpo azzurro è stata la radio ufficiale del club campano ovvero Kiss Kiss Napoli che ha rivelato ulteriori dettagli. La radio ufficiale degli azzurri ha fatto sapere come sia stata fissata anche la data dell’annuncio di Ostigard che è fissata per il 30 Giugno. Il presidente De Laurentiis sta aspettando questa data per concludere un’operazione ormai ben definita.

Il Napoli può permettersi di aspettare tale data poichè l’accordo con Ostigard è pressoché totale. Il difensore norvegese ha subito accettato la proposta degli azzurri che si sono poi messi in contatto con il Brighton che ha chiesto almeno 8 milioni di euro. Forti dell’accordo con il giocatore, però, il Napoli è arrivato ad offrire 5 milioni di euro più bonus per chiudere la trattativa.

Ostigard ha il contratto in scadenza nel 2023 e non intende rinnovare con il club inglese che sa di avere l’ultima opportunità per monetizzare. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, ma il più è stato fatto con Kiss Kiss Napoli che ha riferito con sicurezza che Ostigard a partire dal 1° Luglio sarà un nuovo giocatore del Napoli.

In sei mesi con la maglia del Genoa, Ostigard ha dimostrato di avere qualità importanti e si è adattato subito al nostro calcio. Il difensore norvegese ha solo 22 anni ed ha ampi margini di miglioramento, con il Napoli che si assicurerebbe un giocatore valido e importante non solo per il presente, ma anche per il futuro.