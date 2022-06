IL MATTINO – Rinnovo Mertens, richiesta folle di ‘Ciro’: chiesta cifra spaventosa

Dries Mertens ha inviato al Napoli la richiesta per il rinnovo del contratto: chiesta una cifra folle dall’attaccante belga

Dries Mertens ed un rinnovo che sembra sempre più lontano. Anzi, quasi impossibile stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo il quotidiano campano, infatti, “Ciro” avrebbe inviato una richiesta di ingaggio decisamente esosa, almeno per i nuovi parametri del Napoli.

Ben quattro milioni di euro a stagione, netti e per due anni; una sorta di parola fine, insomma, ai nove anni vissuti dal belga in maglia azzurra. Anche perché l’attaccante avrebbe chiesto anche una serie di bonus che vanno da assist e gol fino allo scudetto ed i piazzamenti oltre ad una commissione, in cso di firma, da girare ad un’agenzia di Bruxelles.

Resta da chiarire se i quattro milioni chiesti dall’attaccante siano a stagione – chiedendo, di fatto, poco meno di quanto guadagna attualmente – oppure se trattasi di una proposta cumulativa per il biennale, con due milioni a stagione quindi.

Rinnovo Mertens

Si tratta, ugualmente, di una richiesta decisamente più alta rispetto a quella fatta filtrare dal club azzurro, fermo a poco sotto il milione e mezzo. Al momento, quindi, se i quattro milioni di euro riguardano l’intero biennale, la distanza tra domanda ed offerta sarebbe di poco superiore ai 500mila euro.

Non incolmabile, certo, ma nemmeno così bassa da poter far pensare ad un accordo in tempi brevissimi. Le parti, quindi, se vorranno proseguire insieme un matrimonio che dura da nove anni, dovranno quindi incontrarsi per limare le differenze e trovare un accordo per non dirsi addio definitivamente.

Una situazione, questa, che tiene i tifosi con il fiato sospeso, considerato come Mertens sia amatissimo e rappresenti – insieme a Koulibaly – il nucleo della vecchia guardia dopo l’addio di Insigne. Senza dimenticare come l’attaccante belga sia il miglior marcatore della storia del club azzurro.