Il Napoli sta trattando Deulofeu con l’Udinese, ma non è l’unico obiettivo per l’attacco. Piace una rivelazione della Serie A

La tratta Napoli-Udine è molto calda nelle ultime ore, con il Napoli che sta puntando con decisione a Gerard Deulofeu. Il club azzurro è molto interessato al giocatore spagnolo e sta cercando di abbassare le pretese dell’Udinese, con 7 milioni di euro a dividere domanda e offerta. Ma Deulofeu non è il solo che piace per l’attacco con Giuntoli che sta valutando anche altri profili.

Come confermato dalla stessa società azzurra, piace e molto anche Federico Bernardeschi. Svincolatosi dalla Juventus, l’esterno d’attacco originario di Carrara a parametro zero rappresenta una ghiotta occasione di mercato. Gli azzurri hanno più volte contattato il suo entourage e Bernardeschi ha aperto alla possibilità di vestire la maglia azzurra. Nelle ultime ore, però, è sbuccato un nuovo nome per l’attacco azzurro.

Il Napoli prosegue il casting per l’attacco: piace anche Brekalo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha inserito nella lista dei desideri anche Josip Brekalo che quest’anno ha giocato sì con il Torino, ma che è di proprietà del Wolfsburg che lo aveva ceduto in prestito al club granata. I granata avrebbe potuto riscattarlo dal club tedesco, ma alla fine Cairo ha deciso di non esercitare tale opzione e Brekalo è rientrato in Germania.

Al momento, Brekalo è solamente una suggestione, ma il Napoli lo ha comunque attenzionato, anche perché il giocatore croato ha fatto benissimo in A quest’anno. Con il Torino ha disputato 32 partite e siglato 7 reti, oltre ad aver firmato 2 assist. Nonostante abbia solo 23 anni, Brekalo è già nel giro della nazionale croata ed è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico croato.

Il Wolfsburg si era accordato con il Torino su un riscatto di 11 milioni di euro, ma l’ottima stagione trascorsa ha fatto lievitare il prezzo di Brekalo che ora ha un valore che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra accessibile per il Napoli che, però, ha altre priorità sul mercato in questa posizione

Il club azzurro attualmente è concentrato come detto su Deulofeu, mentre Bernardeschi è l’alternativa low cost considerato che per ingaggiarlo non dovrebbe sborsare un solo euro. Brekalo, però, piace ed è in lista, con il croato che potrebbe anche ssere preso in considerazione qualora non si concretizasse il trasferimento di Deulofeu al Napoli.