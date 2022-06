Cavani alla Salernitana, clamorosa apertura: “I soldi li caccio io”

Clamorosa apertura della Salernitana all’arrivo di Cavani dopo l’addio a sorpresa di Walter Sabatini come direttore sportivo.

Sono giorni davvero caldissimi in casa Salernitana, con il club granata alla ricerca di un nuovo ds dopo l’addio a sorpresa di Walter Sabatini. Un addio che sta facendo parlare molto e che sta lasciando grandi strascischi, con dichiarazioni al veleno che arrivano da ambo le parti.

Il presidente Danilo Iervolino ha infatti dato del bugiardo a Sabatini per le sue recenti dichiarazioni sul caso Coulibaly, ma non solo, con l’ormai ex ds granata che ha poi minacciato di portarlo in tribunale per le sue dichiarazioni. Il presidente granata, inoltre, è tornato a parlare anche del possibile arrivo di Cavani a Salerno, contestando ancora una volta le parole di Sabatini.

Iervolino tuona: “Se voglio un giocatore lo prendo, la Salernitana è mia!”

E’ un vero e proprio fiume in piena il presidente Iervolino che alla Gazzetta dello Sport non solo ha dato del bugiardo a Sabatini, ma ha anche affermato come nonostante il suo ex ds si veda da Champions, non sappia neanche mandare una email. Il presidente del club campano ha aggiunto pure come non ci sia stato alcun equivoco con Coulibaly e che l’unico equivoco in tutto ciò è Sabatini.

Qualche settimana fa, inoltre, Sabatini aveve dichiarato come vedere Edinson Cavani alla Salernitana fosse fantacalcio ed il presidente Iervolino ha risposto anche a questo. Il patron dei granata ha fatto sapere che l’operazione è possibile, attaccando ancora l’ex ds : “In quell’occasione sfiorò il ridicolo: se voglio un giocatore lo compro” – ha dichiarato il presidente Iervolino deciso – “Non poteva bocciare lui un mio acquisto: è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini” ha poi chiosato.

Dichiarazioni rabbiose, con il presidente Iervolino che ha quindi sfidato apertemente Sabatini che ha già fatto sapere di volerlo portare in tribunale per le sue accuse. Dichiarazioni che, inoltre, riaccendono i sogni dei tifosi della Salernitana che sarebbero estasiati di avere in rosa un giocatore dalle qualità di Cavani.

Un brutto e triste epilogo, invece, quello del rapporto tra Iervolino e Sabatini che probabilmente si consumerà del tutto nell’aula di un tribunale. E la sensazione è che nei prossimi giorni potrebbro volare nuove e pesanti dichiarazioni da una delle due parti.