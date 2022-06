Rinnovo Mertens, la mossa sorprende De Laurentiis: accadrà domani

Il rinnovo di Dries Mertens è sempre più in bilico con l’addio del belga che sembra ormai certo e domani potrebbe essere una giornata decisiva.

Prima che finisse la stagione si era parlato di un riavvicinamento tra il Napoli e Dries Mertens per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Sembrava finalmente che il belga potesse rinnovare per un’altra stagione ed invece più sono passati i giorni, più le parti si sono allontanate ed ora il rinnovo è più in dubbio che mai.

Attraverso i suoi agenti, Mertens ha fatto sapere al Napoli di non voler accettare la proposta di rinnovo recapitatagli. Il belga è disponiblie al rinnovo, ma solo alle condizioni sue e del suo entourage, andando dunque a cozzare con il pensiero di De Laurentiis che ha idee ben diverse. Entourage che ora mette fretta agli azzurri e si aspettano una risposta in tempi rapidissimi.

L’entourage di Mertens dà l’ultimatum al Napoli

Secondo quanto riportato quest’oggi da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, l’entourage di Mertens ha dato un vero e proprio ultimatum al Napoli. Gli agenti del belga vogliono una risposta domani alle ore 18 e non vogliono più trattare oltre, con Mertens che lascerà Napoli nel caso in cui gli azzurri rifiutassero le sue richieste.

Kiss Kiss Napoli ha riportato anche di essere entrata in possesso della mail che l’entourage di Mertens ha spedito al Napoli, con tutte le condizioni richieste dal belga per rinnovare. Per proseguire il suo rapporto con il Napoli, Mertens chiede un anno di contratto ed un ingaggio di 2,4 milioni di euro, con bonus alla firma fissato a 1,6 milioni di euro per un totale di 4 milioni di euro, confermando le indiscrezioni delle ultime ore, con una commissione del 10% sul lordo, ovvero 800mila euro

Inoltre, il belga ha chiesto l’inserimento di vari bonus tra cui 75mila euro in caso di raggiungimento di 10 gol o assist in tutte le competizioni, altri 75mila euro in caso di ulteriori 10 gol, 200mila euro in caso di vittoria dello scudetto, 300mila euro in caso di vittoria della Champions League e 150mila euro in caso di vittoria dell’Europa League.

Una mossa che prende in contropiede il Napoli che però, fa sapere la radio del club, non porterà ad una risposta da parte degli azzurri. Vedremo se il club partenopeo risponderà alle richieste di Mertens domani alle ore 18, ma di sicuro De Laurentiis non avrà gradito tutte queste condizioni da parte del giocatore, con l’addio del belga che sembra sempre più vicino.