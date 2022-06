Bernardeschi, arriva la svolta: ma l’esterno ha un “rivale”

Il Napoli guarda con insistenza al mercato alla possibilità di allestire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Gli azzurri guardano al centrocampo. Tanti i fronti aperti. Reparto arretrato ed avanzato della metà campo. Le ultime voci parlano di un Napoli fortemente interessato allo svincolato ormai ex Juventus Federico Bernardeschi. Le trattativa pare siano iniziate da un po’ con la diponibilità del calciatore a prendere seriamente in considerazione una eventuale proposta.

Federico Bernardeschi potrebbe essere il rinforzo che il Napoli cercava per le fasce. La notizia di Politano lontano dai radar azzurri alla ricerca di una nuova avventura chiaramente ha intensificato le operazioni in casa azzurra. La fase di approccio è partita già da qualche settimana considerando anche la corte che in questa fase si è di certo allungata per l’esterno della nazionale.

Chiaramente cosi come anticipato sono molte le squadre interessate allo stesso calciatore ex Fiorentina. Un profilo ad ogni modo di grande esperienza in scadenza di contratto con un ingaggio ad ogni modo da riconsiderare non sarebbe affatto un cattivo affare ed in molti sono convinti di questo. Ad ogni modo il Napoli è vigile sul calciatore nel caso in cui si creino le condizioni pratiche per poterlo prendere al posto di una pedina, magari Politano, i partenza.

Non solo Bernardeschi: il Napoli ha messo gli occhi anche su un nuovo profilo

Il nome nuovo per la fascia in casa Napoli è quello di Brekalo 23 anni l’ultima stagione al Torino prima del rientro al Wolfsburg. Gli azzurri insomma con Cristiano Giuntoli tengono d’occhio diversi profili nel caso in cui dovesse salutare Politano. Se dovesse poi essere confermata la voce della non conferma di Mertens si andrebbe di certo verso un profilo tutto nuovo.

Nelle scorse settimane tra l’altro una voce si era sparsa circa la possibilità di uno scambio tra Zielinski e Luis Alberto con la Lazio. Una soluzione che potrebbe anche sopperire ad esempio alla possibile partenza proprio di Dries Mertens. Una ipotesi forse fantasiosa che potrebbe aggiustare per cosi dire la squadra in quel ruolo. Il Napoli insomma sembra avere le idee abbastanza chiare per il suo prossimo futuro, in vista che gli eventi possano compiersi e chiarire meglio certe situazioni.