“Mertens ha chiesto 4 milioni l’anno”, ma il suo entourage delinea altre cifre

Da questa mattina rimbalza la richiesta di Mertens di 4 milioni all’anno per rinnovare con il Napoli, ma l’entourage fa chiarezza. Le cifre

Dries Mertens sembra sempre più lontano da Napoli. Anzi, se la richiesta del numero 14 azzurro a De Laurentiis per rinnovare corrisponde alle cifre venute fuori in giornata, si può dire che le possibilità di un rinnovo di contratto sono pari a zero.

Una notizia venuta fuori in mattinata dal quotidiano Il Mattino, che delinea bene la richiesta che Mertens avrebbe fatto al Napoli per prolungare il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2022. Ingaggio di 4 milioni netti a stagione con una serie di bonus legati a presenze, gol e risultati più un altro bonus alla firma. Nessuna smentita dal Napoli, che di questi tempi equivale a una mezza conferma, ma una smentita dall’entourage di Mertens, che tramite la Gazzetta ha delineato cifre differenti: spalmare i 5 milioni netti in due annualità così da prendere un ingaggio da 2 milioni e mezzo l’anno.

Le parti restano comunque lontane, perciò per il momento sembra molto difficile ci sia un accordo su queste basi. Diversa ma comunque intricata la situazione Koulibaly. Il Napoli offre un ingaggio anche superiore al tetto fissato per il prossimo bilancio ma sarebbe comunque un passo indietro rispetto ai 6 milioni che guadagna adesso il difensore. Con l’offerta giusta può partire anche Koulibaly, ma la sensazione è che se non arriva una proposta concreta il rinnovo potrebbe non essere da escludere.

Mertens, futuro lontano da Napoli: le possibili destinazioni

Dopo 9 anni, 397 partite e ben 148 reti siglate che lo hanno reso il marcatore più prolifico della storia azzurra, l’avventura di Dries Mertens al Napoli sembra che si fermerà qui. Arrivati a questo punto, è difficile pensare che il matrimonio tra il folletto belga e il Napoli possa continuare, la distanza tra le parti è ampia e De Laurentiis non ha intenzione di muoversi dalla sua posizione.

Alla finestra c’è sempre la Lazio del suo mentore Maurizio Sarri, che lo ha trasformato da un ottimo esterno a uno dei migliori attaccanti della Serie A. Ma occhio anche all’estero: secondo alcuni rumours di mercato, Mertens avrebbe ricevuto una ricca offerta da una squadra di un “paese esotico”. Probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni.