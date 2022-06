Gianluca Gaetano è stato tra i protagonisti dell successo dell’Italia Under 21 di Nicoalto contro il Lussemburgo.

Dopo la grandissima stagione con la Cremonese, che ha portato alla storica promozione in Serie A del club lombardo, Gianluca Gaetano è pronto ‘a spiccare il volo’. Il centrocampista, di fatto, è stato uno dei protagonisti del salto di categoria della squadra allenata quest’anno da Fabio Pecchia, considerando i suoi 7 gol e 5 assist in 35 partite giocate.

Gianluca Gaetano ha ottenuto anche un’altra grandissima soddisfazione in queste ultime settimane, ovvero la convocazione da parte di Roberto Mancini per lo stage della Nazionale che si tenuto circa una decina di giorni fa a Coverciano. Il calciatore, poi, si è aggregato all’Italia Under 21 di Nicolato, dove anche qui è riuscito ‘a farsi notare’.

Gli azzurrini , infatti, hanno giocato contro il Lussemburgo nel girone di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. I ragazzi di mister Nicolato hanno dominato il match, visto che sono riusciti a vincere per 0-3. Gli azzurrini sono passati in vantaggio con con conclusione dalla distanza di Vignato al 20’. Dopo dieci minuti, Pellegri ha segnato il secondo gol per la Nazionale. La rete conclusiva è stata siglata proprio da Gianluca Gaetano al 53’.

Under 21, Lussemburgo-Italia: gran gol di Gaetano

Il giocatore di proprietà del Napoli ha segnato davvero un bel gol nella sua gara d’esordio da titolare con l’Italia Under 21: ottimo tiro a giro terminato sotto l’incrocio dei pali. Le immagini della rete hanno fatto subito il giro dei social tra i tifosi partenopei, che sono molto speranzosi sulle qualità tecniche di Gianluca Gaetano.

Il centrocampista, infatti, dopo l’ottima stagione alla Cremonese, nei prossimi ritiri del team partenopeo a Dimaro e a Castel di Sangro spera di convincere Luciano Spalletti di non mandarlo in prestito in altre squadre. Lo stesso Gianluca Gaetano ha espresso la sua volontà di restare: “Ritorno a Napoli? Non mi spaventa, voglio dimostrare sul campo le mie qualità. Mi sento pronto, Napoli è la mia casa”. Sul giocatore, intanto, bisogna registrare gli interessamenti di squadre sia della Serie B che della Serie A: dalla Salernitana del presidente Iervolino, passando proprio per la Cremonese, al Parma (nuova squadra proprio di Fabio Pecchia).