Soler al Napoli? L’esperto di mercato spiega: “Solo così si può fare”

Il centrocampista de Valencia Carlos Soler potrebbe entrare nel mirino del Napoli. Il calciatore considerato uno dei talenti più puri in Spagna conterebbe sulla promessa sancita lo scorso anno dal suo club di liberarlo a scadenza della stagione successiva, praticamente ora. Il Napoli sarebbe secondo molte fonti interessato al cartellino del calciatore spagnolo.

50 milioni di euro, questa sarebbe la valutazione di Soler che andrà in scadenza di contatto il prossimo anno. Secondo l’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato la pista potrebbe essere davvero calda: “Non è un nome caldissimo, quello di Soler: sarebbe fattibile, eventualmente, solo in caso di cessione di qualche calciatore che fa oggi parte della rosa di Luciano Spalletti“.

Secondo Ciro Venerato solo una partenza libererebbe il posto a Carlos Soler

Ciro Venerato giornalista di Rai Sport non ha dubbi. Carlos Soler al Napoli si può fare ma solo nel caso in cui un centrocampista del Napoli dovesse essere ceduto. L’attenzione in questo caso è tutta per il connazionale Fabian Ruiz che tra l’altro vive una situazione molto simile a quella del calciatore del Valencia. In scadenza di contratto anche lui nel 2023 insomma.

Non ha dubbi insomma Venerato, l’unica arma per arrivare al centrocampista spagnolo del Valencia è quella di cedere un calciatore della rosa attuale: “Solo così si può fare”, dichiara sicuro. Il mercato del Napoli insomma entra nel vivo. I partenopei guardano alla conclusione di una tornata di mercato che potrebbe concretizzarsi in una vera e propria rivoluzione per la squadra allenata per il secondo anno consecutivo da Luciano Spalletti. Tutto sul centrocampo insomma per la società di Aurelio De Laurentiis per puntare dal prossimo anno con decisione al titolo.