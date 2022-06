Bernardeschi vuole vederci chiaro: cosa vuole dal Napoli

Una delle voci di mercato più intriganti degli ultimi giorni. Il Napoli sulle tracce di Federico Bernardeschi. Le ultime a riguardo.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sarebbe interessato ad un dei profili prossimi allo svincolo più prestigiosi in circolazione. Si parla di Federico Bernardeschi, ex Fiorentina e Juve a questo punto, capace di scatenare intorno a se una vera e propria asta. Il calciatore sembrerebbe gradire non poco la possibilità di accasarsi all’ombra del Vesuvio ma sembrerebbe altrettanto intenzionato a chiedere particolari garanzie.

Bernardeschi ed il Napoli vicini più che mai cosi raccontato da una serie di addetti ai lavori. La notizia che pare indirizzare in qualche modo le trattative arriva dall’edizione odierna del Corriere dello Sport , secondo cui il Napoli avrebbe proposto al calciatore un contratto da 4 milioni l’anno per tre anni. Bernardeschi dal canto suo starebbe valutando una serie di condizioni.

Non sarebbe dettata solo ed esclusivamente per lo stipendio proposto insomma la momentanea pausa di riflessione di Federico Bernardeschi. Il calciatore vuole comprendere anche altri aspetti che al momento sembrano essere poco chiari. Non sarebbe questione esclusivamente di soldi. Il calciatore vuole capire dove arriverebbe, con quali margini, all’interno di quale progetto.

Napoli e Bernardeschi forse promessi sposi: il nodo è il ruolo del calciatore

Il discorso legato all’eventuale ingaggio di Federico Bernardeschi non riguarderebbe soltanto l’aspetto economico ma anzi andrebbe a toccare con mano la concretezza del progetto Napoli. Il calciatore vorrebbe sentirsi al centro di questo e comprendere quindi quali potenziali margini di crescita possano esserci anche per lui. Il succo del discorso insomma sta tutto qui.

La condizione di svincolato d’oro chiaramente attira le attenzioni di mezza Serie A e non solo. Il calciatore però vuole investire tutto se stesso su un percorso sportivo che possa risultare quanto più chiaro e ben strutturato possibile. Il Napoli della prossima stagione per stessa ammissione del presidente De Laurentiis vorrebbe lottare per lo scudetto. Quale prospettiva migliore per l’ex Fiorentina e Juve in procinto di scegliere la sua nuova squadra. Le prossime settimane sapranno dirci di più.