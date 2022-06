Politano andrà via da Napoli: il motivo è legato a De Laurentiis

Matteo Politano ha deciso di lasciare il Napoli ed il motivo della sua scelta è legato al presidente De Laurentiis, ecco perché.

Il futuro di Matteo Politano sarà lontano da Napoli. L’esterno d’attacco ex Sassuolo ed Inter ha deciso di voler andare via per trovare maggiore continuità ed essere finalmente titolare. Con Spalletti, Politano ha trovato pochissimo spazio e più volte ha sottolineato il suo malumore per la situazione, decidendo quindi di lasciare la città campana quest’estate.

Una scelta, questa, non solo dettata dalla delusione nell’essere utilizzato con il contagocce, ma anche dal modo in cui ha agito il presidente De Laurentiis. Politano, infatti, è rimasto deluso dal patron romano che ha già avviato i colloqui con Bernardeschi, facendo capire indirettamente al giocatore che non sarà il titolare neanche il prossimo anno.

Politano stufo deluso: chiesta la cessione

A riportare la decisione di Politano di chiedere la cessione è stato il sito Sportmediaset che ha fatto sapere come l’ex Inter e Sassuolo non abbia per niente gradito le ultime chiacchierate di De Laurentiis con Bernardeschi. Ciò, unito al poco spazio avuto in questa stagione, ha fatto stufare Politano che ha deciso così di fare i bagagli.

Pur di trovare maggior continutià di rendimento ed essere titolare, Politano accetterebbe anche una piazza meno importante di Napoli e gli estimatori non mancano. L’esterno d’attacco piace soprattutto al Valencia dell’ex allenatore azzurro Gennaro Gattuso che lo stima molto. In Italia, invece, c’è l’interesse di Fiorentina ed Atalanta.

Quest’anno con il Napoli Politano ha disputato 39 partite, partendo spesso dalla panchina, segnando 5 gol e firmando 7 assist. Pur giocando spesso in nazionale, però, Politano non è mai riuscito a convincere del tutto Spalletti, con il tecnico toscano che gli quasi sempre preferito altri giocatori.

Per riscattarlo dall’Inter il Napoli ha versato nelle casse nerazzurre quasi 20 milioni di euro e potrebbe chiedere la stessa cifra per cederlo. Politano, però, ha il contratto in scadenza con gli azzurri nel 2024 e considerato che non rientra più nel progetto gli azzurri potrebbero anche fare uno sconto nel caso in cui si presentasse un club seriamente intenzionato ad acquistare il giocatore.