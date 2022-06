Meret, arriva la svolta: il portiere ha deciso

Alex Meret ha preso la sua decisione riguardo al futuro in azzurro, con il Napoli disposto ad accontentare la sua richiesta.

Il rebus relativo sul chi difenderà la porta del Napoli il prossimo anno pare sia molto vicino alla sua soluzione. Il club azzurrro ha spinto e sta spingendo per il rinnovo di Ospina, ma al momento il portiere colombiano continua a non dare una risposta definitiva ed i partenopei si starebbero ora convincendo di affidare le chiavi della porta a Alex Meret.

L’ex portiere di Spal ed Udinese ha trovato pochissimo spazio non solo in quest’ultima stagione, ma da quando è arrivato al Napoli, ritrovandosi bloccato proprio da Ospina. Si è parlato molto in queste settimane di un suo addio, ma ora la cosa sembra meno certa e Meret avrebbe preso la sua decisione riguardo il suo futuro in azzurro

La decisione di Meret

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alex Meret ha deciso di restare al Napoli, ma l’ex estremo difensore dell’Udinese ha messo in chiaro che resterà solo per essere il titolare. Una richiesta che stavolta il Napoli sarebbe disposto ad accontentare, considerato che Ospina non ha ancora fatto sapere nulla.

Il presidente De Laurentiis, scrive il quotidiano milanese, si aspettava una risposta da parte del portiere colombiano in tempi brevi, anche negativa ed invece Ospina è ancora in silenzio. Una cosa che non è andata giù al Napoli che ha preso ora in seria considerazione di dare a Meret le chiavi della porta e rinnovargli il contratto.

Come detto in precedenza, Meret ha dato la sua disponibilità a restare ed essere titolare in azzurro, con il patron romano pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2027 (quello attuale scade nel 2023 ndr.), facendolo diventare il portiere azzurro del futuro. Gli azzurri avrebbero anche deciso chi sarà il suo secondo, vale a dire Salvatore Sirigu, svincolatosi dal Genoa dopo la retrocessione in Serie B del Grifone.

L’ex portiere rossoblu ha tanta esperienza ed ha già dato la propria disponibilità al Napoli. Il club azzurro ha fretta di risolvere il rebus riguardo la propria porta e non intende più aspettare Ospina, con Meret pronto finalmente a prendersi la tanto agognata titolarità dopo aver trascorso stagioni deludenti all’ombra del portiere colombiano.