Mertens alla Roma: la richiesta di ingaggio avanzata dal belga

La Roma è molto interessata all’acquisto di Dries Mertens, ormai in procinto di lasciare il Napoli. Ecco la richiesta del belga

Il Napoli sembra ormai averne preso coscienza: Dries Mertens dal 1° Luglio non sarà più un suo calciatore. Il belga ha respinto la proposta di rinnovo del contratto avanzata dalla società azzurra, chiedendo un ingaggio più alto di quello offerto dai partenopei. Una richiesta che il Napoli non intende accettare vista anche l’età del calciatore ed ora Mertens si sta guardando intorno.

Sul belga è forte l’interesse della Lazio che è allenata da Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Napoli che stravede per lui. Il tecnico toscano sarebbe contento di riavere un leader come Mertens in rosa, ma il club biancoceleste finora ha mostrato solo interesse per lui senza fare offerte. Ma la Lazio non è il solo club interessato a Mertens, con altre squadre che stanno pensando di inserirlo nella propria rosa, tra cui la Roma.

Roma-Mertens: le richieste del belga al club giallorosso

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mourinho sarebbe molto intrigato all’idea di inserire Mertens nella propria rosa. Lo Special One sa che il belga porterebbe esperienza e mentalità europea in rosa e potrebbe anche abbandonare le sue perplessità relative all’età di Mertens che da poco ha compiuto 35 anni.

A contattare la Roma, scrive il noto quotidiano romano, è stato proprio l’entourage del giocatore che viste le difficoltà nel rinnovare il contratto con il Napoli, sta bussando alle porte di vari club per vedere chi sia realmente interessato a Mertens. Tuttavia, gli agenti del belga hanno avanzato al club giallorosso le stesse richieste fatte al Napoli, con Mertens che chiede almeno 4 milioni di euro di ingaggio.

Come per il Napoli, anche per la Roma le richieste del belga sono eccessive e, seppur interessata al giocatore, a queste condizioni non è intenzionata a trattare. L’accordo sembra dunque lontano e difficilmente l’entourage di Mertens troverà club in Italia disposti a dare 4 milioni di ingaggio ad un giocatore di 35 anni.

A questo punto per Mertens si aprirebbero le porte dell’estero, con il belga che potrebbe lasciare l’Italia dopo 9 anni. Il giocatore classe 1987 piace al Valencia di un altro suo ex allenatore ovvero Gennaro Gattuso che sarebbe contento di avere un leader come lui nello spogliatoio. Mertens vuole essere ancora importante e crede di poter giocare per un top club, non a caso il belga ha rifiutato il ritorno in patria, declinando l’offerta dell’Anderlecht.