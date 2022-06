Il Napoli è ormai vicinissimo al suo terzo colpo di mercato e sta definendo gli ultimi dettagli prima dell’annuncio

Con il ritorno in Inghilterra di Axel Tuanzebe, il Napoli deve forza di cose acquistare un quarto centrale che vada a far compagnia a Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus. Il club azzurro si è messo subito al lavoro per cercare un giocatore affidabile, con Cristiano Giuntoli che ha deciso di puntare su un giocatore passato per la Serie A lo scorso anno.

Il ds azzurro ha preso subito contatti con il Brighton per Leo Skiri Ostigard, difensore norvegese che ha giocato nel Genoa in prestito nell’ultima stagione. Il Napoli ha seguito attentamente Ostigard nella sua avventura in rossoblu ed è rimasto soddisfatto, con Giuntoli che non ha perso tempo e intavolando una trattativa con il club inglese. Trattativa che è ora nelle sue fasi finali.

Napoli e Brighton allo scambio di documenti per Ostigard

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Ostigard è virtualmente un giocatore del Napoli. Il quotidiano campano spiega che il grosso dell’operazione è stato fatto, con Napoli e Brighton che stanno gà scambiando le bozze del contratto del difensore norvegese con il quale il Napoli ha un accordo da tempo.

Dopo la retrocessione del Genoa, Ostigard vuole un riscatto in Italia ed il Napoli è un’opportunità che non si è lasciato scappare. Al momento, spiega il giornale campano, Napoli e Brighton stanno discutendo di qualche clausola legata ad una futura rivendita del giocatore, ma ormai la trattativa è in fase di conclusione.

Ostigard, secondo le ultime notizie, si è accordato con il Napoli sulla base di un contratto di 4-5 anni da 800mila euro a stagione, mentre al Brighton dovrebbero andare 4 milioni di euro. Inizialmente il club inglese aveva chiesto 5 milioni di euro, ma gli azzurri sono riusciti a strappare un accordo sfruttando il contratto in scadenza nel 2023 del difensore norvegese.

Il Napoli sta ora limando gli ultimi dettagli con il Brighton prima dell’annuncio che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. L’arrivo di Ostigard, precisa Il Mattino, è completamente slegato da una futura cessione di Koulibaly, con il difensore norvegese che sarebbe arrivato comunque per essere il quarto centrale. In caso di cessione del senegalese, il Napoli dovrà acquistare un altro top per il proprio reparto difensivo.