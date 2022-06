Mathias Olivera, il messaggio social: il gesto del terzino

Dopo la grandissima paura di sabato per l’infortunio rimediato, Olivera ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi.

Tutto l’ambiente partenopeo ha vissuto una grande paura nella tarda serata di sabato. Mathias Olivera, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo per aver riportato un infortunio nel corso dell’amichevole tra l’Uruguay e Panama (vinta poi 5-0 dalla ‘Celeste’ di Cavani e compagni). Il nuovo giocatore del campo ha fatto temere il peggio, visto che ha lasciato il campo da gioco dolorante ed in lacrime.

Il grande spavento, fortunatamente, è quasi subito rientrato, visto che già i primissimi esami medici avevano scongiurato un infortunio grave per il giocatore. Mathias Olivera, di fatto, ha rimediato una distorsione al legamento laterale interno del ginocchio. Il calciatore non si opererà e dovrebbe restare fermo almeno per un mese, ma sarà comunque arruolabile per il ritiro della squadra di Luciano Spalletti in programma a Dimaro dal 9 al 19 luglio.

Gran sospiro di sollievo, quindi, sia per il tecnico toscano che per Aurelio De Laurentiis, che ha elargito al Getafe la cifra di 12 milioni di euro più 2 di bonus per acquisire le prestazioni di Mathias Olivera. Dopo il grandissimo pericolo scongiurato, lo stesso giocatore ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi.

Napoli, Mathias Olivera rincuora i tifosi con un messaggio di ringraziamento su ‘Twitter’

Gracias a todos por los mensajes 🙏💪 https://t.co/mbt9jfqT1P — Mathias Olivera (@MathiasOlivera5) June 13, 2022

Il nuovo terzino sinistro del Napoli, infatti, ha voluto ringraziare su ‘Twitter’ chi l’ha sostenuto in queste ore così complicate per lui. Mathias Olivera con questo messaggio ha anche rassicurato ancora di più sulle sue condizioni. Ottime notizie per il club partenopeo che crede tanto nel giocatore uruguaiano, tantoché l’aveva opzionato, anche se poi c’era stata qualche complicazione nella trattiva con il Getafe, già nel mese di gennaio.

I tifosi del Napoli, intanto, sono felicissimi di non aver vissuto di nuovo la maledizione del terzino sinistro. Mathias Olivera, infatti, andrà ad occupare quel ruolo che per anni è stato scorperto da Faouzi Ghoulam, che per colpa dei tanti infortuni che l’hanno attanagliato non hai mai potuto garantire una certa continuità nel dare un cambio a Mario Rui.