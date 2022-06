Mertens, messaggio eloquente sui social: il belga ha deciso

I tifosi del Napoli stannno aspettando la decisione di Mertens, ma indizio potrebbe arrivare dal mondo dei social.

Il tormentone ‘futuro Dries Mertens’ è sotto la luce dei riflettori ormai da settimane. Il contratto del belga con il Napoli, di fatto, terminerà a fine mese, ma c’è ancora tantissima incertezza sul suo prossimo avvenire. La trattativa per il rinnovo del contratto è ferma al rifiuto di Aurelio De Laurentiis alla proposta fattagli dagli agente del centravanti di 2,5 milioni di euro all’anno più bonus sia nel corso del biennale che alla firma.

Queste richieste sono state rigettate al mittente dal presidente perché non entrano decisamente nei nuovi parametri del club partenopeo. Il patron del Napoli, di fatto, ha più volte ribadito la necessità della società di ridurre il monte ingaggi, ma questa nuova strategia va a ‘scontrarsi’ con le richieste di Dries Mertens. Sul giocatore, intanto, bisogna registrare l’interesse di varie squadre: dalla Lazio di Maurizio Sarri, passando per Botafogo e Marsiglia, alla Roma.

Proprio la squadra di José Mourinho sarebbe disposta ad andare incontro alle richieste di Dries Mertens, offrendogli un contratto in stile Matic: un anno più un altro legato al numero di presenze e commissioni contenute entro il 10 per cento dell’accordo come da policy aziendale. Il centravanti sta riflettendo, ma la sua priorità resta ancora il rinnovo con il Napoli. In mattinata, a ribadire questa sua volontà, è arrivato un ‘indizio’ dal mondo dei social.

Rinnovo Mertens, arriva un indizio dal mondo dei social

‘UroneChannel’, infatti, ha lanciato sui social l’hashtag #driesresta, accompagnato da un messaggio proprio per il giocatore azzurro: “Quando sei arrivato a Napoli nessuno, e dico nessuno, avrebbe mai immaginato che tu potessi diventare il calciatore che avrebbe realizzato più reti con la maglia del team partenopeo. Sono trascorsi nove anni da quel 24 giugno del 2013, e insieme abbiamo fatto tantissima strada. Sembravi un ragazzino, anche se ne avevi 26 anni, con quella faccia pulita, che poi è diventata quella di uno scugnizzo di questa città, la faccia del nostro amato Ciro”.

Di risposta a questo post è arrivato il like di Dries Mertens, che ha anche aggiunto un commento con un cuore azzurro. I tifosi del Napoli sperano che questo messaggio del belga sia un segno della sua permanenza in maglia azzurra.