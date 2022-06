“Il Napoli ci guadagna scambiandolo con Fabian”: la rivelazione sull’obiettivo

Il futuro di Fabian Ruiz al Napoli è sempre più incerto. Proprio sullo spagnolo ci sono state delle dichiarazioni su un presunto scambio.

Il centrocampo del Napoli dell’anno prossimo ripartirà da Frank Anguissa, il quale è stato riscattato dal Fulham per circa 15 milioni di euro. Nonostante la conferma del camerunense, il reparto mediano di Luciano Spalletti potrebbe essere contraddistinto da tantissimi cambiamenti in questa sessione di calciomercato. L’agente di Diego Demme, infatti, ha ribadito la volontà di guardarsi intorno, mentre tutti sanno del futuro incerto di Fabian Ruiz.

Il contratto dello spagnolo con il Napoli scadrà l’anno prossimo ed Aurelio De Laurentiis non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. Il patron partenopeo ha offerto un prolungamento contrattuale fino al 2024 sia con un aumento dell’ingaggio che con l’inserimento di una clausola rescissoria di 30 milioni di euro (la stessa cifra che fu versata al Betis Siviglia nel 2018), ma il giocatore ha poi rifiutato la proposta fattagli dal club campano.

A Fabian Ruiz, di fatto, va benissimo andare a scadenza e trasferirsi l’anno prossimo da parametro zero, visto che così avrebbe più possibilità di andare in una big di Spagna. Tra queste c’è l’Atletico Madrid di Simeone che si è fatto avanti per il giocatore del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto in cambio un giocatore in particolare.

Pasculli spinge per scambiare Fabian Ruiz con Rodrigo De Paul: le sue dichiarazioni

Come riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, il club partenopeo avrebbe chiesto di fare uno scambio tra Fabian Ruiz e Rodrigo De Paul. Su questa ipotesi è intervenuto Pedro Paolo Pasculli ai microfoni proprio della ‘radio ufficiale’ del Napoli: “De Paul? Il Napoli ci guadagna scambiandolo con Fabian Ruiz. Rodrigo è un giocatore che ha tanta qualità e tanta tecnica”.

L’ex giocatore del Lecce e dell’Albiceleste’ ha poi concluso il suo intervento: “De Paul è un giocatore importante ed è un titolare dell’Argentina. Ha fatto bene anche nell’Atletico Madrid di Simeone. Lui è un vero lottatore a differenza di Fabian Ruiz. Nella Nazionale gioca come mezzala a centrocampo nel 4-3-3 di Scaloni”.