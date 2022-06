Napoli, tutto fatto per il nuovo colpo: arriva il sostituto di Mertens

L’addio di Mertens sembra essere sempre più vicino. Il Napoli non si è fatto trovare impreparato ed ha già trovato il suo sostituto.

Come un fulmine a ciel sereno sono arrivate le dichiarazioni di Dries Mertens dal ritiro del Belgio, che sanno tanto di addio: “Il mio futuro? Voglio prendere la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono tranquillo, ma sto pensando molto alla mia decisione. Pensavo di stare a Napoli, invece, strano che abbiano aspettato così tanto. Non ho ancora sentito nessuno per quanto riguarda il prolungamento contrattuale con il Napoli. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere”.

Con Aurelio De Laurentiis non si sa mai, ma questa volta sembra proprio essere finito il matrimonio tra Mertens ed il Napoli. Dopo Lorenzo Insigne, i tifosi azzurri diranno addio, molto probabilmente, ad un altro giocatore che ha cambiato la storia della loro squadra del cuore.

Il Napoli, consapevole del possibile divorzio con il centravanti belga, si è mosso in sede di calciomercato per cercare di non farsi trovare impreparato. Ci sono stati tanti nomi accostati in queste ultime settimane al club partenopeo, ma Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno virato in maniera decisiva su un determinato calciatore.

Napoli, la trattativa con l’Udinese per Deulofeu

Secondo quanto riportato da ‘TuttoUdinese’, infatti, la trattativa tra il Napoli e l’Udinese è stata sbloccata dall’intervento di Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo. I due presidenti hanno trovato l’intesa definitiva sulla base di 18 milioni di euro ( 2 in meno rispetto a quelli richiesti dal club friulano). Per l’ufficialità, sempre come scritto dal portale, si devono solo limare alcuni dettagli relativi ai bonus.

L’acquisizione di Deulofeu non sembra essere solo legata all’addio di Dries Mertens, ma anche a quello di Matteo Politano. L’ex Sassuolo, infatti, tramite il suo agente, ha annunciato che valuterà tutte le offerte che gli arriveranno, visto che non sente più la fiducia di Luciano Spalletti. Sull’attaccante esterno italiano bisogna registrare il forte interesse del Valencia di Gennaro Gattuso. I tifosi del Napoli, quindi, dovranno aspettare prima dell’ufficialità dell’arrivo dello spagnolo.