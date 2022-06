Osimhen è una star in Nigeria: il bomber del Napoli fa il bis, l’annuncio

In Nigeria Victor Osimhen è una star: il doppio annuncio che fa felice il campione del Napoli, ecco che cosa è successo.

Victor Osimhen ha segnato 23 gol in stagione. 18 con il club azzurro e 5 con la Nazionale. Un bottino che può aumentare se dovesse continuare a marcare con la sua Nigeria per questi impegni di giugno, in vista delle qualificazioni in Coppa d’Africa.

L’attaccante del Napoli si sta affermando come uno dei migliori in Serie A. Non è un caso che la Lega abbia attribuito al centravanti nigeriano proprio il premio come miglior Under 23 del campionato. Certamente, non sono mancati gli infortuni e i problemi, ma Osimhen è stato uno dei calciatori migliori del Napoli di Spalletti. Senza ombra di dubbio.

E se ne sono accorti anche in Nigeria, dove l’ex centravanti del Lille viene accolto come una stella. Stiamo pur sempre parlando del giocatore africano protagonista del trasferimento più costoso di sempre. Le speranze dell’intero Paese sono rivolte su di lui per il futuro, soprattutto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Così, il bomber del Napoli è stato premiato, proprio come l’anno scorso: ancora una volta Osimhen fa piazza pulita!

Osimhen, doppio premio dalla Nigeria: come nel 2021!

Nel 2021, Victor Osimhen ha conquistato due importanti premi nigeriani. Nella serata di gala del Ballers 2020, evento dedicato ai protagonisti del calcio locale, con riconoscimenti divisi per categorie e per ruoli, l’attaccante del Napoli conquistò sia il premio come miglior attaccante della Nigeria, sia come miglior calciatore dell’anno.

A distanza di più di 12 mesi, Osimhen riconquista i due premi come miglior calciatore e miglior attaccante del 2021: nessuno meglio di lui nel suo Paese. Quattro riconoscimenti i due anni, dimostrazione del fatto che riuscito a fare molto bene nelle ultime stagioni. Altri riconoscimenti sono andati a Onuachu (miglior gol), Maduka Okoye (miglior portiere), Zaidu Sanusi (miglior difensore) e Joe Aribo (miglior centrocampista).

Dunque, grande soddisfazione per Victor Osimhen, che al momento è ancora super concentrato per questo finale di stagione, prima di staccare completamente la spina e andare in vacanza. L’appuntamento sarà a Dimaro, con un po’ di ritardo. L’attaccante nigeriano arriverà con altri due premi tra le mani: un ottimo modo per chiudere la stagione, un ottimo presupposto per incominciarne un’altra con grande entusiasmo.