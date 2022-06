Osimhen, i tifosi del Napoli tremano: “Tutto può succedere”

Dopo le dichiarazioni di Dries Mertens, sono arrivate quelle di Victor Osimhen a far tremare i tifosi del Napoli.

Per i tifosi del Napoli, certamente, non sono giorni facili, viste le continue indiscrezioni di mercato sui giocatori più importanti della squadra di Luciano Spalletti. A peggiorare la situazione sono arrivate le dichiarazioni di Dries Mertens che sanno molto di addio: “Il mio futuro? Voglio fare la scelta più giusta per me, voglio trovare un bel club. Pensavo di restare al Napoli: è strano che abbiano aspettato così tanto”. Ma l’attacco partenopeo rischia di perdere anche Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, è seguito da tante squadre estere. Il Napoli non ha l’intenzione di cederlo, considerando anche la richiesta di Aurelio De Laurentiis di 100 milioni di euro per farlo andare via. Nonostante le super pretese del patron partenopeo, ci sono alcuni team che potrebbero arrivare a spendere questa cifra esorbitante.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interesse del Bayern Monaco. I tedeschi starebbero cercando il sostituto di Robert Lewandowski, che sta spingendo per andare al Barcellona di Xavi già quest’anno. Chi potrebbe arrivare ai 100 milioni di euro richiesti da Aurelio De Laurentiis sono le squadre inglesi, soprattutto il ricchissimo Newcastle. A far tremare ancora di più i tifosi del Napoli per una possibile cessione di Victor Osimhen ci sono state alcune parole dello stesso giocatore.

Napoli, le dichiarazioni di Victor Osimhen: “Il mio futuro? So che tutto può succedere”

L’attaccante del Napoli, dopo aver segnato ben quattro gol nel successo della sua Nigeria per 0-10 contro il Sao Tomé, ha rilasciato queste dichiarazioni riportate da il ‘Mattino’: “Quale sarà il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma penso che questo non sia il momento giusto per parlarne, visto che sto con la Nazionale”.

L’intervento di Victor Osimhen poi continua: “Io do sempre il massimo quando scendo in campo sia con la Nigeria che con il mio club. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora il pensiero è di andare solo in vacanza con la mia famiglia. Voglio svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo a tutto il resto”.