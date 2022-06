Napoli, scelto il sacrificato: la sua cessione per ripartire

Il Napoli ha la necessità di ottenere liquidità da una cessione di un proprio calciatore. Il club avrebbe scelto chi sarà venduto.

Il Napoli ha già preso il georgiano Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro e Mathias Olivera dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 di bonus. Il club partenopeo, inoltre, ha riscattato Anguissa dal Fulham per circa 15 milioni di euro e rinnovato il contratto a Juan Jesus. In uscita, invece, per adesso, ci sono stati gli addii di Insigne, Ghoulam e Malcuit.

Dopo tutti questi movimenti, il mercato del Napoli sta vivendo una fase di stallo. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, di fatto, stanno cercando di rinnovare i contratti ad Ospina, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Ma tutte queste trattative sono quasi ad un punto morto. Gli addii del belga e dell’estremo difensore sono sempre più probabili, mentre sia il difensore che l’ex Betis Siviglia, molto probabilmente, resteranno fino alla scadenza con la possibilità di lasciare il club a parametro zero.

L’ostacolo più duro per queste negoziazioni è rappresentato dalla nuova strategia societaria, più volte ribadita da Aurelio De Laurentiis, di tagliare il monte ingaggi. Il Napoli, dopo due anni ‘sanguinosi’ economicamente tra Covid e la mancata qualificazione alla Champions League, ha bisogno di rientrare nei costi. Il club ha anche il bisogno di ottenere denaro liquido da una cessione di un giocatore.

Napoli, Matteo Politano può essere il ‘sacrificato’ per ottenere liquidità: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, il Napoli ha la necessità di riattivare ‘il modello virtuoso del player trading’ e per farlo ha bisogno di cedere un proprio calciatore che ha del mercato. Il profilo designato dal quotidiano è quello di Matteo Politano, sul quale bisogna registrare il forte interesse del nuovo Valencia dell’ex allenatore azzurro Gennaro Gattuso.

L’ex Sassuolo ha anche annunciato, tramite il suo agente, la volontà di vagliare tutte le offerte che gli si presenteranno in questa sessione di calciomercato, considerando che non sente più la fiducia di Luciano Spalletti. Anche il Napoli sta valutando un suo possibile addio, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nelle prossime settimane sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro di Matteo Politano.