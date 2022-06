Abbonamenti Napoli 2022-23, novità importante: arriva l’annuncio per i tifosi

La radio ufficiale del Napoli ha dato una notizia che i tifosi azzurri stavano aspettando: svelata finalmente la possibile data. L’annuncio in diretta a Kiss Kiss Napoli

Buona parte delle squadre di Serie A, tra cui diverse “big”, sono partite. Il Napoli non si è fatto ancora vivo. I tifosi attendono notizie e si chiedono quando comincerà la campagna abbonamenti. Ad oggi non sono arrivate novità: il motivo, a quanto pare, è la trattativa che il Comune sta facendo con il club azzurro per sistemare alcune pendenze sul canone di fitto dello stadio, in particolare dopo l’emergenza Covid.

Il Napoli ha fatto trapelare che organizzerà la campagna abbonamenti (o meglio renderà noto costi e modalità) solo dopo aver convenuto tutti gli accordi con la giunta per l’affitto dello stadio. Secondo indiscrezioni raccolte da “Repubblica“, il Napoli avrebbe congelato il pagamento del fitto dello stadio durante il periodo Covid, e con il Comune si starebbe ridefinendo un piano per il rientro e la predisposizione di un nuovo canone rivisto. Quando questa trattativa terminerà arriveranno gli annunci per gli abbonamenti.

Campagna abbonamenti, i tifosi attendono novità: quando arriveranno

Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro, l’annuncio per la nuova campagna abbonamenti arriverà tra il 27 e il 30 giugno prossimi. A fine mese, quindi, si conosceranno i prezzi e le modalità del tesseramento in vista della prossima stagione. C’è attesa perché i tifosi del Napoli si aspettano un segnale concreto da parte della società per venirsi reciprocamente incontro. Vale a dire prezzi più accessibili ed effettivamente convenienti degli abbonamenti rispetto ai biglietti.

Argomento questo, che è stato spesso oggetto di discussione. La radio ufficiale del club azzurro ha citato fonti interne alla società che hanno fatto sapere che entro la fine del mese la nuova campagna sarà presentata. Come accaduto in passato, è possibile che il club azzurro possa organizzare una conferenza stampa con tutti i dettagli. Per quando il Napoli si radunerà a Castel Volturno (anche in questo caso si attendono le date), tutto dovrebbe essere pronto ed esecutivo.