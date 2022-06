Il Napoli insiste per Luis Alberto: la chiave non è Zielinski

Dopo Piotr Zielinski, il Napoli potrebbe convincere Claudio Lotito a cedere Luis Alberto con l’inserimento di un altro giocatore.

Il Napoli ha già preso il georgiano Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro e Mathias Olivera dal Getafe per 12 milioni di euro, ma sicuramente nelle prossime settimane ci saranno nuovi arrivi nel team allenato da Luciano Spalletti. In casa partenopea, di fatto, ci saranno ancora tanti cambiamenti, visti i probabilissimi addii di David Ospina e Dries Mertens. Mentre tra i nomi accostati in entrata agli azzurri c’è anche quello di Luis Alberto.

Lo spagnolo, infatti, è finito nelle mire del Napoli da qualche settimana. Le prime indiscrezioni di mercato hanno parlato anche di un presunto scambio con Piotr Zielinski che, però, non rientra minimamente nei parametri economici della Lazio di Claudio Lotito, considerando che percepisce nel club partenopeo circa 4 milioni di euro annui.

Il Napoli sta continuando comunque a spingere per Luis Alberto, visto che sarebbe perfetto sia nel 4-3-1-2 (dove farebbe il trequartista) che nel 4-3–3 (dove giocherebbe nel ruolo di mezzala) di Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per portare il giocatore in maglia azzurra dovranno innanzitutto abbassare le pretese di Lotito, circa 30 milioni di euro, e per farlo potrebbero aver trovato la ‘chiave giusta’.

Napoli-Luis Alberto, la chiave per prenderlo non è Zielinski: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, il Napoli potrebbe proporre a Lotito il nome di Mario Rui per ottenere uno sconto su Luis Alberto. Maurizio Sarri, di fatto, sta cercando un nuovo terzino sinistro per la sua Lazio ed il tecnico toscano sa benissimo che si potrebbe fidare ciecamente del suo ex giocatore sia ai tempi dell’Empoli che del team partenopeo.

Il portoghese, sempre come scritto dal quotidiano, potrebbe perdere il posto da titolare con l’arrivo di Mathias Olivera. Il giocatore, quindi, potrebbe desiderare di andare a giocare nella Lazio, dove ritroverebbe un altro pretoriano super fedelissimo di Maurizio Sarri, ovvero Elseid Hysaj. Il Napoli, intanto, sicuramente nelle prossime settimane tenterà di capire ancora di più la fattibilità dell’operazione Luis Alberto.