Napoli, il punto sulle cessioni: dubbio Zielinski, il Monza fa la spesa “azzurra”

Non solo Mertens e Koulibaly, tra esuberi e giocatori in forse sono tante le situazioni da risolvere in casa Napoli

Tutto ancora da definire ma forse sulla trattativa più importante si inizia a vedere il rettilineo finale. Gerard Deulofeu è sempre più vicino al Napoli, che si avvicina ad un accordo di massima sia col calciatore che con l’Udinese.

Prima però, in attesa di definire – probabilmente in negativo – la situazione Mertens, va trovata anche una sistemazione ad Ounas. Sarà lui a liberare il posto in rosa per lo spagnolo, che nell’idea tattica di Spalletti sarebbe in primo luogo una seconda punta da affiancare a Osimhen, come appunto Mertens quest’anno, ma anche un’alternativa importante sugli esterni. Deulofeu sì, quindi, Ounas permettendo. L’algerino era stato offerto anche all’Udinese come contropartita ma Pozzo ha preferito accordarsi sul cash. Ma il mercato per Ounas non manca, soprattutto in Serie A dove oltre al Monza ci sono almeno altre tre squadre interessate a lui.

Tutte da definire invece le altre situazioni. Tutto fermo sul fronte portieri, in difesa la situazione Koulibaly è nota: per ora non rinnova ma se non arriva un’offerta congrua potrebbe restare, a scadenza o valutando la proposta che gli ha fatto il Napoli. Tante voci anche per il centrocampo, ma prima si deve definire il futuro di Demme, di Zielinski e di Fabiàn. Come sempre, prima di comprare sarà necessario vendere, per monetizzare e per recuperare spazio in rosa.

Non solo Ounas: altri due azzurri nel mirino del Monza

Con la promozione in Serie A del Monza la premiata ditta Adriano Galliani – Silvio Berlusconi vuole fare le cose in grande, regalando ai tifosi una squadra che possa ambire a ben più della salvezza. Tanti i nomi di livello accostati al club lombardo, da Pinamonti all’obiettivo del Napoli Federico Bernardeschi, e nelle ultime ore i nuovi nomi provengono proprio dal club azzurro. Secondo La Gazzetta Dello Sport nel mirino del club biancorosso è finito Matteo Politano, in uscita dal Napoli e che potrebbe far spazio proprio a Bernardeschi. Oltre a lui e al già citato Ounas, secondo i rumours si è aggiunto nella “lista dei desideri” anche il centravanti Andrea Petagna.