“Verrebbe di corsa a Napoli”, l’agente fa sognare i tifosi

L’agente dell’attaccante fa sognare i tifosi del Napoli: “Verrebbe di corsa”. La trattativa è in corso, si attende la chiusura definitiva

Il Napoli si è rassegnato a perdere Lorenzo Insigne, che andrà a giocare nel Toronto, in Canada. Un destino simile potrebbe esserci per Dries Mertens, che rischia fortemente di lasciare gli azzurri perché la trattativa per il rinnovo vive un momento di stallo. C’è incertezza su come sarà il reparto offensivo a disposizione di Spalletti, e si attendono novità entro la fine del mese.

Il 30 giugno scadranno i contratti, e per allora si dovrebbe avere una situazione più chiara, per non dire definitiva. Anche per questo il Napoli si sta guardando intorno per cercare un nuovo attaccante: almeno un rinforzo importante da affiancare a Khvicha Kvaratskhelia, anche lui in arrivo. Se Mertens dovesse partire, un nome che circola con insistenza è quello di Gerard Deulofeu dell’Udinese. L’esterno spagnolo, ex asso della cantera del Barcellona e con un’esperienza al Milan, può giocare sia come “sottopunta” come esterno sinistro. Giocatore perfetto per integrarsi negli schemi offensivi di Spalletti.

Napoli, l’agente di Deulofeu conferma il gradimento per la squadra azzurra

I tifosi sperano di vederlo con la maglia azzurra, a maggior ragione se Mertens dovesse andar via. Ma c’è una possibilità che l’attaccante dell’Udinese possa arrivare anche con l’insperata conferma di Mertens. Ha fatto un ottimo campionato, segnando 13 gol, e Deulofeu ha voglia di cimentarsi ancora in una grande squadra e giocare la Champions League. Già in passato lui (tramite i social) e il suo agente avevano avuto modo di parlare del loro apprezzamento per il Napoli.

Occasione che c’è stata anche ieri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Con Spalletti sarebbe perfetto e giocherebbe con Osimhen nel ruolo di seconda punta – ha detto Albert Botines, agente del calciatore – incarna il numero 10 e potrebbe esaltarsi. Non è un trequartista. Gli piacerebbe giocare a Napoli, verrebbe di corsa e ha voglia di disputare la Champions League”. E per quanto riguarda l’accordo con l’Udinese la sua risposta è stata molto chiara: “Accordo con l’Udinese? Sono i due club ad occuparsene”.