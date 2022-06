Koulibaly, l’ex difensore lo “spinge” alla Juve: “Perfetto con De Ligt”

Un ex difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ipotesi di vedere Kalidou Koulibaly con la maglia della Juventus di Allegri.

Il Napoli rischia di perdere Kalidou Koulibaly nell’arco di questa sessione estiva di calciomercato. Il contratto del senegalese con il club partenopeo, infatti, scadrà l’anno prossimo ed Aurelio De Laurentiis non vorrebbe correre il rischio di perdere il suo giocatore a parametro zero. Il patron azzurro ha proposto 3,5 milioni di euro più bonus al centrale che, però, non ha l’intenzione di accettare un ingaggio al ribasso, considerando che adesso percepisce 6 milioni di euro.

A rendere le cose ancora più complicate per Aurelio De Laurentiis c’è anche il forte interessamento del Barcellona sul calciatore. I catalani, infatti, hanno individuato in Koulibaly il profilo ideale per sostituire Piqué, anche se al momento non sono in grado di arrivare ai 40 milioni di euro richiesti dal presidente del Napoli per lasciare andare via il senegalese.

Il patron partenopeo è consapevole dell’importanza che ricopre Koulibaly e farà di tutto per farlo restare ancora in maglia azzurra, considerando anche l’assoluta fermezza di Luciano Spalletti a non far andare via il perno principale della sua difesa. Ma il calciatore è seguito anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri ed un ex difensore si è espresso proprio sull’ipotesi di vedere il senegalese con la maglia bianconera.

Juventus su Koulibaly, Serbio Brio: “Sarebbe perfetto con de Ligt”

Sergio Brio, ex storico difensore della ‘Vecchia Signora’, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “Koulibaly sarebbe perfetto con de Ligt. Kalidou è il miglior difensore del nostro campionato, ha esperienza e sa bene come funziona la Serie A. Lui farebbe benissimo con la squadra di Massimiliano Allegri. Non importa che non sia più giovanissimo, perché è ancora al massimo della condizione”.

I tifosi del Napoli, dopo Gonzalo Higuain nel 2016, sperano con tutto il loro cuorie di non rivedere il loro idolo indossare la maglia dell’odiato team bianconero. A ricordarli c’è un’indiscrezione de ‘Il Mattino’, che ha riportato la confessione di Kalidou Koulibaly ad alcuni suoi amici: “Non andrò mai alla Juventus”.