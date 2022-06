Deulofeu, Spalletti ha già pronto il nuovo ruolo per lui: è un inedito

Il Napoli è vicinissimo a chiudere con l’Udinese per Gerard Deulofeu. Luciano Spalletti, intanto, ha in mente un nuovo ruolo per lo spagnolo.

Sia la distanza con Dries Mertens per il suo rinnovo del contratto che la volontà di Matteo Politano di valutare eventuali offerte provenienti da altre squadre hanno spinto Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli a cercare un rinforzo nella zona della trequarti del team guidato da Luciano Spalletti. Il club partenopeo, di fatto, si è quasi subito fiondato su Gerard Deulofeu dell’Udinese.

Dopo la sua grande stagione disputata quest’anno con la maglia bianconera, considerando che è riuscito a realizzare 13 gol e 5 assist in 35 partite stagionali, lo spagnolo ha attirato a sè l’interesse del Napoli. I dirigenti azzurri avevano offerto inizialmente 12 milioni di euro, mentre la prima richiesta dell’Udinese era di poco superiore ai 20 milioni di euro.

La distanza pian piano si è ridotta e i due club sono vicinissimi a trovare un’intesa definitiva tra i 15 ed i 18 milioni di euro (comprensivi di bonus) solo grazie all’intervento in prima persona di De Laurentiis e Pozzo. Per attendere la chiusera definitiva della trattativa per portare Deulofeu in maglia azzurra bisognerà quindi lavorare ancora su qualche dettaglio. Luciano Spalletti, intanto, ha già pronto un nuovo ruolo per l’ex calciatore del Barcellona e del Milan.

Napoli, Luciano Spalletti vuole utilizzare Gerad Deulofeu come jolly del suo attacco: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il tecnico toscano, infatti, ha individuato nel giocatore dell’Udinese come l’uomo giusto per sostituire Dries Mertens. Deulofeu ha proprio le caratteristiche perfette per prendere il posto del calciatore belga, visto che gioca alle spalle dell’attaccante centrale, riesce sia a saltare l’uomo che a realizzare qualche rete.

Lo spagnolo per Luciano Spalletti potrebbe occupare vari ruoli nel reparto offensivo del Napoli. Il calciatore, difatto, potrebbe essere schierato anche come seconda punta in coppia con Victor Osimhen in un attacco a due. Gerard Deulofeu, intanto, ha dato il suo consenso al trasferimento nel club partenopeo ed attende solo l’intesa definitiva tra le due società.