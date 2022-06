Fabian Ruiz, cessione più vicina: tre club piombano su di lui

Una delle situazioni più spigolose a tenere banco negli ultimi tempi riguarda certamente il centrocampista spagnolo.

Una situazione che probabilmente non si pensava potesse arrivare in questo preciso momento condita di tante incognite proprio come nel caso specifico. Fabian Ruiz andrà in scadenza il prossimo anno, questo è risaputo. Il Napoli non vuole perderlo a 0 alla fine del prossimo campionato, il calciatore non vuole rinnovare. La soluzione è dunque una sola, cessione imminente.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbero i margini per rivivere una nuova situazione Milik con Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo potrebbe finire in tribuna fino alla fine del prossimo campionato per non aver accettato di intavolare una trattativa di rinnovo del contratto con il Napoli per esser poi venduto il prossimo anno. Lo scenario di certo non sarebbe dei migliori.

La situazione attuale vede gli azzurri impegnati a considerare a questo punto eventuali sondaggi da parte di altre squadre per il centrocampista spagnolo. Al momento gli interessamenti pervenuti alla società azzurra sarebbero quelli di Arsenal, Manchester United e Manchester City che di fatto si sarebbero informate circa la possibilità che il calciatore possa essere in effetti ceduto dal Napoli.

La cessione di Fabian Ruiz a questo punto dalla richiesta azzurra

Oltre alle tre squadre citate in precedenza, secondo Il Corriere dello Sport ci sarebbe ancora forte il Newcastle su Fabian Ruiz, cosi come ipotizzato lo scorso gennaio. A questo punto tutto dipende da cosa penserà di fare il Napoli e soprattutto da quale valutazione partirà per provare a vendere il centrocampista spagnolo. Le opportunità insomma potrebbero non mancare. Fabian Ruiz potrebbe partire prima del solito, molto prima di altri suoi compagni di squadra. Per dirne una? Si parla tanto di Koulibaly, il mercato può portarci a qualsiasi situazione.

La società di Aurelio De Laurentiis potrebbe ambire a ricavare dall’operazione Fabian Ruiz circa 30 milioni di euro, ipotizzabili anche con 25 milioni di euro veri e propri per il cartellino dello spagnolo e 5 in eventuali bonus. Lo stesso calciatore al momento, stando all’attuale contratto dovrebbe guadagnare dalla prossima stagione 2,2 milioni di euro l’anno. Una cifra che di certo non spaventerebbe le squadre inglesi precedentemente citate. L’affare insomma è più che possibile.