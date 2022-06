Cessione Zerbin, la rivelazione del giornalista preoccupa i tifosi

Il Napoli non ha ancora deciso il futuro di Alessio Zerbin che potrebbe essere ceduto all’Udinese per arrivare a Deulofeu

Tanto lavoro sul mercato in entrata ed in uscita per il Napoli che sta cercando di migliorare e rinforzare la propria rosa in vista del prossimo anno. Al momento non ci sono novità all’orizzonte per quanto riguarda il mercato in entrata, mentre in uscita gli azzurri potrebbero annunciare qualche cessione nei prossimi giorni.

Riguardo i suoi talenti, il Napoli non ha ancora preso una decisione riguardo al futuro di Alessio Zerbin. L’esterno di attacco ha fatto benissimo in prestito al Frosinone nell’ultima stagione, ma gli azzurri stanno riflettendo sulla sua posizione in rosa e potrebbero optare per una nuova cessione. Tuttavia il giornalista Raffaele Auriemma ha messo in guardia il Napoli riguardo ad una possibile cessione di Zerbin.

Auriemma su Zerbin: “Un errore non tenerlo”

Intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Auriemma si è detto contro ad una cessione del giocatore. Per il noto giornalista di sponda partenopea, Zerbin va tenuto in rosa: “Il Napoli deve guardare bene Zerbin. Non vieni convocato in Nazionale così… anche se la Nazionale sta messa maluccio” – ha constatato – “ Personalmente credo sia un errore non tenerlo” ha chiosato.

Auriemma ha motivato la sua affermazione dichiarando come visto che saranno ceduti Politano e probabilmente Ounas, cedere Zerbin potrebbe essere una scelta sbagliata. In Serie B, Zerbin ha fatto vedere ottime cose ed ha tutte le carte in regola per giocarsi un posto nel Napoli e convicere Spalletti a puntare su di lui.

Nelle ultime ore tuttavia si è parlato di un possibile inserimento di Zerbin nella trattativa per portare Deulofeu al Napoli. Il talento piace molto all’Udinese che oltre ad un conguaglio economico, non sarebbe dispiaciuta di poter avere a dispozione l’esterno d’attacco del Napoli.

Al momento il Napoli deve ancora soddisfare le richieste economiche dell’Udinese come riportato da Udinese TV, ma qualora gli azzurri dovessero davvero inserire Zerbin nella trattativa il club friulano potrebbe abbassare le proprie pretese economiche. Una situazione dunque tutta in divenire, con Zerbin in attesa di conoscere il suo futuro.