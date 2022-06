Deulofeu al Napoli, De Laurentiis blocca tutto! Il motivo è legato a Mertens

Per l’arrivo di Gerard Deulofeu sembrava tutto fatto, ma bisogna registrare una brusca frenata da pare di Aurelio De Laurentiis.

Dopo l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia, il Napoli si è fiondato su Gerard Deulofeu ma sul suo arrivo bisogna registrare una brusca frenata. Secondo quanto riportato da ‘Udineseblog’, infatti, il club partenopeo non è più convinto dell’acquisizione dello spagnolo, visti anche i tentennamenti di Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis, inoltre, deve ancora intervenire in prima persona nella trattativa per prendere Deulofeu, considerando anche il dietrofront di Mertens. Bisogna anche sottolineare che c’è ancora molta distanza (forse più importante rispetto alle cifre trapelate) tra i due club per quanto riguarda il cartellino dell’ex Barcellona e Milan.

L’idea di inserire di Alessio Zerbin non ha mai preso del tutto piede sia per la smentita del calciatore che per il non interessamento da parte dell’Udinese di Pozzo. Con la pista Napoli raffreddata per Deulofeu, che continua a spingere per un trasferimento nel team guidato da Luciano Spalletti, prendono sempre più piede sia l’interessamento di varie squadre spagnole che la sua permanenza nell’Udinese, per la quale ci sono state delle importanti dichiarazioni d’amore da parte sua prima che partisse per le vacanze.

Napoli-Deulofeu, le ‘tappe’ della trattativa

Fino a qualche giorno fa sembrava tutto fatto per vedere Gerard Deulofeu in maglia azzurra , considerando anche che si era parlato anche di un’intesa quasi raggiunta tra il Napoli e l’Udinese per una cifra intorno ai 18 milioni di euro (comprensivi di bonus). Ma nel frattempo ci sono state le dichiarazioni Mertens che ha ribadito la sua volontà di continuare a giocare con il team partenopeo: “Voglio restare, anche se non ho sentito ancora nessuno”.

In questi giorni si è parlato anche molto di una presunta non facile connotazione tattica di Deulofeu nei piani di Luciano Spalletti. Nei prossimi giorni, intanto, sicuramente sapremo qualcosa di più sia sul futuro del giocatore spagnolo che di Dries Mertens. I tifosi del Napoli, intanto, sperano che si faccia chiarezza il prima possibile sul futuro del giocatore dell’Udinese che del belga.