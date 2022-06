De Laurentiis piazza il colpo: è fatta, cifre e dettagli

Il Napoli guarda alla difesa in un mercato che sotto certi punti di vista si fa sempre più complesso per gli azzurri.

Movimenti di mercato in casa Napoli. La società guidata dal presidente De Laurentiis è in attesa di definire l’assetto della difesa che andrà a costituire parte della rosa della nuova squadra che si consegnerà a Luciano Spalletti in occasione delle fasi di ritiro precampionato tra Dimaro e Castel di Sangro. Il Napoli insomma guarda al futuro e prepara l’assalto finale al mercato.

In questa fase il mercato del Napoli è tutto concentrato su casi Koulibaly, Mertens e Ospina. Negli ultimi due parliamo di calciatori già in scadenza di contratto per i quali si è discusso, a quanto pare in maniera molto superficiale e sempre per i quali si attendono di capire le potenziali e realistiche evoluzioni.

Discorso diverso per Kalidou Koulibaly in scadenza di contratto il prossimo anno. Per il senegalese pare si sia fatto sotto il Barcellona, anche se la voce al momento sembra essere scivolata via dai principali riflettori. In questo momento quindi il Napoli ha bisogno di puntellare in ogni caso anche il reparto difensivo e gli ultimi movimenti sembrano avallare di gran lunga questa tesi.

Il colpo in difesa è in dirittura d’arrivo: è fatta per l’ex Genoa

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, stando a quanto affermato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe incontrato il manager di Leo Ostigard, Jim Solbakken. L’accordo tra società azzurra e calciatore sembra essere totale. Al momento però manca quello con il Brighton, sua attuale squadra. Coventry, Stoke City e Genoa le squadre che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni, sempre rigorosamente in prestito.