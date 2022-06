Anguissa alla Roma, la rivelazione fa tremare i tifosi del Napoli

André Frank Zambo Anguissa potrebbe a sorpresa lasciare il Napoli in questa sessione di mercato, tifosi azzurri in apprensione.

E’ stato appena riscattato per 15 milioni di euro, ma André Frank Zambo Anguissa potrebbe già lasciare il Napoli. Il centrocampista ivoriano sarebbe infatti in attrito con la società a causa di un bonus promesso e poi non datogli, con Anguissa che non l’avrebbe affatto presa bene. Talmente tanto che adesso la sua permanenza al Napoli è tutto fuorché scontata

La notizia di questi malumori è stata smentita dal club azzurro, ma le voci non sono cessate ed alcune squadre hanno iniziato ad interessarsi alla situazione. Anguissa ha giocato una gran prima stagione in Italia con la maglia del Napoli e proprio dalla Serie A ha una pretendente vale a dire la Roma, con l’ivoriano che potrebbe lasciare gli azzurri dopo appena un anno.

La Roma pronta a soffiare Anguissa al Napoli

A rivelare la possibiltà che Anguissa possa lasciare il Napoli è il noto giornalista Raffaele Auriemma, da sempre molto vicino alle vicende azzurre. Nel corso del programma di Radio Marte “Si Gonfia la Rete”, Auriemma ha affermato come il caso del bonus promesso e poi non concesso al giocatore potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il giornalista ha affermato come ciò abbia attirato l’interesse della Roma e che Anguissa non è più tanto incedibile come prima: “Come fece notare il Corriere dello Sport c’è un malumore dovuto al premio promesso e non dato dalla società azzurra” – ha sottolineato Auriemma – “Alla porta di Anguissa è andato a bussare Jose Mourinho per capire la disponibilità del centrocampista” ha poi rivelato.

Una notizia che preoccupa molto i tifosi del Napoli che sono rimasti molto soddisfatti per la stagione disputata da Anguissa. Il Napoli ha smentito, ma le voci sono comunque insistenti e forse un po’ di fondamento di veirtà in queste c’è, con i tifosi azzurri che sperano che possa essere un falso allarme e che tutto possa sistemarsi senza scossoni.

Già la scorsa settimana si era parlato di una chiamata di Mourinho ad Anguissa, con Radio Kiss Kiss Napoli che spiegò come il Napoli fosse irritato per la cosa. Una situazione in continua evoluzione e che andrà certamente monitorata nei prossimi giorni