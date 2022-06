Napoli, ritorno di fiamma per il pupillo di Giuntoli: c’è il sì del giocatore

Continua il mercato del Napoli. Cristiano Giuntoli, infatti, potrebbe portare in maglia azzurra un suo vecchio pupillo.

Il Napoli continua ad essere vigile in sede di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, non vuole farsi trovare impreparato in caso di un addio da parte di un proprio calciatore. Tra le fila della squadra guidata da Luciano Spalletti in tanti potrebbero cambiare squadra nelle prossime settimane da Ospina e Mertens, passando per Demme e Politano, a Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly.

La politica societaria azzurra è chiara: ad ogni uscita corrisponde un’entrata, così come è successo sia con il georgiano Kvaratskhelia ( arrivato al posto di Lorenzo Insigne) che con Mathias Olivera (che ha preso il posto di Faouzi Ghoulam nella rosa partenopea). Infatti, visto il futuro incerto di tanti giocatori, il team campano sta monitorando vari profili da poter prendere.

Il primo è sicuramente quello di Gerard Deulofeu dell’Udinese. L’intesa per l’acquisizione dello spagnolo sembrava ormai prossima ad essere raggiunta, ma negli ultimi giorni c’è stato qualche intoppo. Un altro nome accostato al team campano è quello di Ostigard del Brighton (anche se ha giocato gli ultimi sei mesi nel Genoa) che dovrebbe sostituire come quarto centrale Axel Tuanzebe, che non sarà riscattato dal Manchester United. Per il centrocampo, invece, nelle ultime ore c’è stato un ritorno di fiamma per un vecchio pupillo di Cristiano Giuntoli.

Napoli, Giuntoli cerca Veretout come sostituto di Demme: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Napoli è tornato sulle tracce di Jordan Veretout. Il centrocampista francese già in passato è stato più volte accostato alla squadra partenopea. Il giocatore è in uscita dalla Roma di José Mourinho, considerando che il suo nuovo agente (Kevin Benhaim) sta cercando di trovare un nuovo team per il suo assistito.

Veretout, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, sarebbe ben propenso a trasferirsi nel Napoli di Luciano Spalletti. L’arrivo del francese, però, è legato ad una possibile partenza di Diego Demme, seguito fortemente dal nuovo Valencia dell’ex Gennaro Gattuso. Giuntoli, infatti, sta valutando anche altri nomi in caso di addio del tedesco: da Nandez, passando per Tameze, a Thorsby.