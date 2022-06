Calendario Napoli 2022-23, gli incroci tra Serie A e Champions League

Il calendario di Serie A 2022-23 è stato finalmente svelato: ecco gli incroci delle partite di campionato del Napoli con la Champions League.

La Lega Serie A ha reso noto le 38 giornate di campionato per la stagione 2022-23. E’ un anno importante per il Napoli, per qualcuno è l’anno zero vista l’addio al capitano Lorenzo Insigne e le tante scelte drastiche fatte dalla società. Ma è anche l’anno del ritorno in Champions League.

Con l’arrivo di Spalletti sulla panchina azzurra, i calciatori hanno centrato l’obiettivo prefissato, pur non riuscendo a conquistare quello più importante: lo Scudetto. La nuova stagione comincerà proprio con questo rammarico, per aver sciupato nel finale di stagione la chance di vincere il terzo tricolore della storia partenopea.

Saranno nove mesi ricchi di impegni per la squadra azzurra che dovrà presto concentrarsi sulla nuova stagione da disputare. Diamo uno sguardo al calendario del Napoli tra gli incroci di Serie A e quelli di Champions League: ecco le partite di campionato a ridosso della competizione europea.

Napoli tra Serie A e Champions League: gli incroci sul calendario

A causa del Mondiale in Qatar che si disputerà tra novembre e dicembre 2022, le partite europee si disputeranno ravvicinate e con poca distanza l’una dall’altra. Praticamente, il calendario del Napoli sarà costantemente ricco di impegni fino a novembre, quando poi ci sarà la pausa fino al prossimo gennaio. Un tour de force che ha inizio il 14-15 agosto, quando comincerà il primo turno di Serie A.

Diamo uno sguardo alle partite della formazione di Spalletti che dovrà affrontare prima e dopo le gare di Champions League. Il sorteggio dei gironi della coppa più ambita avverrà il 25 agosto e il club azzurro sarà inserito in terza fascia. Di seguito il calendario del Napoli:

Quinta giornata Serie A : Lazio-Napoli (3-4 settembre)

Prima giornata girone CL (6-7 settembre 2022)

Sesta giornata Serie A: Napoli-Spezia (10-11 settembre)

Seconda giornata girone CL (13-14 settembre 2022)

Settima giornata Serie A: Milan-Napoli (17-18 settembre)

Ottava giornata Serie A: Napoli-Torino (1-2 ottobre)

Terza giornata girone CL (4-5 ottobre 2022)

Nona giornata Serie A: Cremonese-Napoli (8-9 ottobre)

Quarta giornata girone CL (11-12 ottobre 2022)

Decima giornata Serie A: Napoli-Bologna (15-16 ottobre)

Undicesima giornata Serie A: Roma-Napoli (22-23 ottobre)

Quinta giornata girone CL (25-26 ottobre 2022)

Dodicesima giornata Serie A: Napoli-Sassuolo (29-30 ottobre)

Sesta giornata girone CL (1-2 novembre 2022)

Tredicesima giornata Serie A: Atalanta-Napoli (5-6 novembre)