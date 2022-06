Cannes, Mykonos, Miami: da Insigne a Rrahmani, l’estate degli azzurri

Dove stanno trascorrendo le vacanze i calciatori del Napoli? Da Insigne a Rrahmani, le location scelte dagli azzurri per l’estate.

I calciatori hanno completamente staccato la spina si godono le ferie concesse dalla società per questo mese di giugno, in attesa del doppio ritiro. Il Napoli tornerà alla carica in vista della prossima stagione dall’8 luglio, quando a Dimaro ci sarà il primo raduno, mentre successivamente e a cavallo tra fine mese ed inizio agosto ci sarà un nuovo ritiro a Castel Di Sangro, decisivo in vista dell’inizio del campionato previsto il 14 agosto.

Chi ha avuto la chiamata in nazionale, arriverà in Trentino con qualche giorno di ritardo. E’ il caso di Koulibaly, che ha disputato alcune partite con il suo Senegal e non sarà subito a disposizione di Spalletti nei primi giorni di ritiro. C’è chiaramente chi si sta godendo le ultime giornate da calciatore del Napoli, pur avendo la testa da tutt’altra parte. Infatti, Insigne è in vacanza con la famiglia in Sardegna, al fianco del suo amico Ciro Immobile. Dal 1 luglio, però, l’attaccante azzurro sarà un calciatore del Toronto e dovrà iniziare la nuova avventura in MLS.

Ma dove stanno trascorrendo le vacanze gli altri calciatori del Napoli? Chi in America, chi in Grecia, chi si gode il relax a casa sua. Ecco alcune destinazioni scelte dai giocatori di Spalletti.

Le vacanze degli azzurri: da Petagna a Ounas, le mete dell’estate

I giocatori azzurri sono abbastanza riservati e non tutti hanno mostrato dove stanno trascorrendo questo periodo di relax, prima di ricominciare a pensare alla prossima stagione. Certamente, per diversi tesserati sono giorni davvero importanti. Basti pensare a Mertens, che alla sua prima estate da papà sta trattando con il Napoli per il rinnovo del contratto, ma sembra esserci un muro tra le due parti. “Ciro” è in vacanza con la moglie ed il figlio assieme ad alcuni amici. Di recente, Kat ha pubblicato una storia su Instagram che ritrae il suo compagno giocare al famoso gioco da tavolo Catan.

A proposito di scadenze di contratto, anche Ospina sembra aver terminato la sua esperienza in azzurro. Il portiere colombiano è ritornato in patria con la famiglia e starà cercando di capire cosa farà con il suo agente, prima di andare alla ricerca di una nuova squadra in cui giocare. Le scelte in Europa non mancheranno. Addirittura, si parla dell’interesse del Real Madrid.

Andrea Petagna, invece, è andato negli Stati Uniti con la fidanzata, ma durante il tempo libero continua ad allenarsi per non appesantirsi troppo in vista del ritiro. Stesso discorso per Mario Rui e Fabian Ruiz, quest’ultimo in Grecia con la sua compagna. Sempre in Grecia troviamo Rrahmani, che ha da poco terminato le partite di Nations League con il Kosovo. Il centrale del Napoli si trova a Mykonos.

O ancora, Ounas è partito per Cannes, in Francia; Demme, invece, è ritornato in Germania a casa sua. Anche Lobotka si sta godendo la sua Slovacchia, dopo aver disputato alcune sfide di Nations League con la sua nazionale.