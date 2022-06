Addio Petagna, tanti club di Serie A interessati: la situazione

Il Napoli potrebbe vedere andar via in attacco Andre Petagna. L’attaccante, infatti, è seguito da varie squadre di Serie A.

Nel Napoli, molto probabilmente, ci sarà una vera e propria rivoluzione. Nel club partenopeo, infatti, già ci sono stati tanti cambiamenti: dagli addii di Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit ai nuovi arrivi del georgiano Kvaratskhelia e di Mathias Olivera. Tra le fila azzurre ci sono anche altri giocatori che potrebbero cambiare squadra: da Mertens ad Ospina, passando per Fabian Ruiz e Matteo Politano, a Kalidou Koulibaly. Alla lista dei possibili partenti bisogna aggiungere anche il nome di Andrea Petagna.

L’attaccante, di fatto, ha l’intenzione di giocare di più la prossima stagione, visto che nell’ultima stagione ha disputato pochi minuti nelle 32 partite giocate quest’anno. Petagna si è fatto comunque trovare pronto, fornendo punti fondamentali alla squadra di Luciano Spalletti: dai gol decisivi contro Genoa e Sampdoria al suo ingresso contro la Salernitana che cambiò l’andamento del Derby di andata.

Già l’estate scorsa sembrava tutto fatto per un addio di Petagna al Napoli, però poi il trasferimento alla Sampdoria saltò proprio nell’ultimo giorno di calciomercato. Ma quest’anno tanti club della nostra Serie A, consapevoli della sua volontà di cambiare aria, si sono già messi sulle tracce dell’attaccante azzurro.

Napoli, Petagna seguito da Monza, Atalanta e Salernitana: i dettagli

Come riportato da ‘TuttoMonza’, infatti, Andrea Petagna è finito nelle mire del neopromosso Monza. Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, di fatto, hanno tutta l’intenzione di voler allestire una squadra super competitiva per la prima stagione nella massima categoria del club brianzolo, che avrebbe avuto già qualche contatto con l’entourage del giocatore del Napoli.

Il Monza per Petagna, il quale non è il primissimo obiettivo dei biancorossi, dovrebbe battere la concorrenza dell’Atalanta. I bergamaschi, in caso di un mancato arrivo di Belotti o Pavoletti, potrebbero puntare al ritorno del centravanti. Sul giocatore del Napoli, secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, bisogna registrare anche l’interesse della Salernitana del presidente Iervolino, soprattutto in caso di un mancato rinnovo di Djuric.