Caos Meret, De Laurentiis accontenta Spalletti? Il clamoroso scenario

Il Napoli non ha ancora deciso chi difenderà la sua porta il prossimo anno e si sta aprendo un clamoroso scenario.

Il rebus portieri in casa Napoli non ha ancora una soluzione. Il club azzurro è ancora in attesa della risposta da parte di David Ospina per quanto riguarda l’offerta di rinnovo del contratto, così come lo stesso Alex Meret. Il secondo, ormai lo si sa, è legato alla scelta del primo, ma presto qualcosa potrebbe cambiare.

De Laurentiis ha affermato nelle ultime conferenze stampa che avrebbe aspettato la risposta da parte di Ospina, ma non in eterno. Il Napoli vuole mettere subito le basi per la prossima stagione, con Spalletti che ha dichiarato come ci fosse il bisogno di farsi trovar pronti per il ritiro e la società pare voglia accontentarlo. Non a caso, la dirigenza azzurra sta pensando ad una soluzione clamorosa.

Il Napoli fa piazza pulita: via sia Ospina che Meret?

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, non è detto che uno tra Ospina e Meret debba rimanere. Secondo la radio del club partenopeo, infatti, il rinnovo di Meret in caso di addio di Ospina non sarebbe affatto automatico come si sta vociferando in queste settimane.

Il Napoli starebbe infatti prendendo in considerazione la clamorosa ipotesi di cedere sia Ospina che Meret e cambiare completamente look alla propria porta. Gli azzurri non punterebbero di certo su Contini, di ritorno dal prestito al Vicenza, ma si fionderebbero subito sul mercato per acquistare altri due portieri.

Uno scenario davvero clamoroso che però andrebbe a coincidere con quella rivoluzione della rosa che si paventava nei primi giorni di Giugno. Il Napoli non ha più intenzione di aspettare Ospina, mentre per Meret non è disposto a svenarsi per fargli rinnovare il suo contratto, da qui l’idea di cedere entrambi.

Ma chi potrebbero essere i prossimi portieri del Napoli? Uno di questi potrebbe essere Salvatore Sirigu con cui il Napoli ha già un accordo, mentre gli altri obiettivi sono Luis Maximiano del Granada e Gollini dell’Atalanta. Sfumata la pista Carnessechi, con l’ex Cremonese vicinissimo ormai a firmare per la Lazio.