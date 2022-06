Non solo Nandez: due gli obiettivi per il centrocampo

Il Napoli non segue solamente Nahitan Nandez per il proprio centrocampo, con gli azzurri che hanno altri due obiettivi nel mirino.

Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti che più subirà delle modifiche in casa Napoli. Gli azzurri non hanno posto il veto su nessun calciatore ad esclusione del riscattato Anguissa e del confermato Lobotka, con tutti gli altri giocatori di reparto che potrebbero lasciare la squadra. Uno dei nomi per rinforzare il centrocampo azzurro è quello di Nahitan Nandez.

Dopo la retrocessione del Cagliari in Serie B, l’uruguaiano è destinato a lasciare la Sardegna ed il Napoli si è mosso prima di tutti per lui. Nandez gradisce la destinazione, anche perché con la maglia azzurra potrebbe disputare la Champions League, cosa che lo affascina molto. Ma Nandez non è il solo obiettivo del Napoli per cambiare look al proprio centrocampo.

Il Napoli pensa a Thorsby e Svanberg per il centrocampo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel suo mirino altri due giocatori per rinforzare il centrocampo azzurro. Il primo è Morten Thorsby, giocatore norvegese della Sampdoria che negli utlimi 2 anni ha fatto vedere ottime cose.

Il norvegese è molto apprezzato da Giuntoli, ma la Sampdoria spara alto per lui con il club blucerchiato che chiede almeno 8 milioni di euro. Una cifra che il Napoli non vuole spendere per un giocatore che partirebbe per fare la riserva. Su Thorsby, inoltre, è forte l’interesse della Salernitana che secondo le ultime notizie è vicina ad un accordo con la Sampdoria e potrebbe promettere a Thorsby un posto da titolare.

Da un giocatore scandinavo all’altro, al Napoli piace molto anche Mattias Svanberg del Bologna. Il giocatore svedese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ci sono al momento segnali di rinnovo, con il club rossoblu che potrebbe avere l’ultima chance di poter fare cassa con una cessione in questa finestra di mercato.

Il Bologna valuta Svanberg circa 10 milioni di euro e nelle ultime ore ha ricevuto un’offerta del Southampton di circa 6 milioni di euro che difficilmente sarà accettata. Svanberg sarebbe attratto dal trasferimento in azzurro consdierato che, come Nandez, anche lui sarebbe felice di poter giocare la Champions League. Prima di poter lanciare l’assalto a Svanberg, però, il Napoli deve fare un po’ di spazio e lo svedese deve quinti portare pazienza.