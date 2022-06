Insigne, al via la nuova avventura: l’accoglienza a Toronto

Per Lorenzo Insigne è tempo di cominciare la sua avventura nel Toronto. Il capitano è volato alla volta del Canada.

Il mercato del Napoli di questa sessione di mercato è cominciato con l’addio di Lorenzo Insigne. L’attaccante, infatti, lo scorso gennaio trovò l’accordo con il Toronto per giocare in MLS ed Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno preso dalla Dinamo Batumi il georgiano Kvaratkshelia per sostituirlo. Quella del campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini non è stata di certo una scelta facile, ma l’offerta del club canadese era troppo irrinunciabile: quasi 8 milioni di euro all’anno più vari benefit.

Lorenzo Insigne, intanto, nella seconda parte della stagione ha provato a tutti i costi a regalare lo Scudetto ai propri tifosi, ma poi il punto ottenuto nelle gare con Fiorentina, Roma ed Empoli hanno spezzato ogni speranza sia per il giocatore che per il popolo partenopeo. Una volta detto addio al sogno Scudetto, tutti hanno atteso l’ultimo match al Maradona del capitano della squadra guidata da Luciano Spalletti contro il Genoa.

La gara contro i rossoblù è stata ricca di emozioni sia per Lorenzo Insigne che per i tifosi azzurri. Il giocatore è stato premiato prima della gara ed ha fatto un bellissimo giro di campo al termine dei 90 minuti, in cui è riuscito a segnare anche un calcio di rigore. Ma ora per l’attaccante è tempo di pensare a questa sua nuova avventura.

Napoli, comincia l’avventura al Toronto per Lorenzo Insigne

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Lorenzo Insigne è partito quest’oggi alla volta di Toronto. Con lui la famiglia, il suo agente Vincenzo Pisacane e l’intermediario dell’operazione Andrea D’Amico. Il calciatore è volato in Canada per essere presentato ufficialmente dal suo nuovo club lunedì prossimo.

Per Lorenzo Insigne sarà un’avventura incredibile che, però, comincerà in salita, visto che il Toronto è terzultimo in classifica. L’ex giocatore del Napoli non sarà comunque solo nel club canadaese, perché sarà raggiunto a breve dal suo amico Domenico Criscito che ha rescisso il proprio contratto con il Genoa.