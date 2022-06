Politano addio, Napoli pronto a cederlo: svelato il prezzo del cartellino

Continuano a circolare tante indiscrezioni di mercato intorno a Matteo Politano. Il Napoli, intanto, ha fissato il prezzo del suo cartellino.

In casa Napoli questi giorni sono contraddistinti da tanti possibili addii: da Dries Mertens e David Ospina con i loro contratti che scadono a fine mese a Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly che potrebbero andare via l’anno prossimo a parametro zero. Il contratto di Matteo Politano con con gli azzurri, invece, è ancora abbastanza lungo ( scadenza 2024), ma comunque potrebbe essere uno dei giocatori che potrebbero lasciare il team partenopeo a breve.

L’attaccante esterno, infatti, tramite il suo agente, ha ribadito la sua volontà di valutare eventuali offerte da altre squadre. L’ex Sassuolo non sente più la fiducia di Luciano Spalletti, che effettivamente ha preferito schierare Hirving Lozano nelle ultime gare del campionato appena concluso. Il calciatore vorrebbe andare via proprio per non correre il rischio di non essere tra i titolarissimi dell’anno prossimo.

A complicare ancora di più le cose tra Politano ed il Napoli è la presunta multa inflitta al giocatore per un’intervista non autorizzata. Tanti club, infatti, si sono interessati all’attaccante esterno, chi si è fatto sicuramente avanti è il nuovo Valencia di Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, intanto, sono pronti a cedere l’ex Sassuolo, ma senza effettuare sconti.

Napoli, De Laurentiis è pronto a cedere Matteo Politano ma senza sconti: ecco il prezzo

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Napoli chiede ben 20 milioni di euro per cedere le prestazioni di Matteo Politano. Nonostante queste pretese così elevate da parte del club partenopeo, Gennaro Gattuso rivorrebbe con sé l’attaccante esterno che è arrivato in maglia azzurra proprio sotto la sua gestione.

Il tecnico calabrese, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, cercherò di convincere a spendere queste cifre per acquisire Matteo Politano. Nelle prossime settimane sicuramente ci sarà un tentativo concreto del club spagnolo che, secondo quanto scritto da ‘La Repubblica’, avrebbe presentato una prima offerta di circa 10 milioni di euro.