Luis Alberto in vendita, la richiesta per il cartellino: ma c’è un club in pole

Al Napoli piace Luis Alberto con la Lazio che pare abbia messo in vendita lo spagnolo. Tuttavia un altro club sarebbe in pole per acquistarlo.

Il centrocampo è uno dei reparti dove il Napoli farà più cambi, con gli azzurri decisi ad effettuare un importante cambio di look. Si sono fatti molti nomi nelle ultime settimane e pare ora ci sia un ritorno di fiamma per Luis Alberto, centrale di centrocampo della Lazio, che in casa Napoli è sempre piaciuto moltissimo

Sotto la guida di Sarri, Luis Alberto ha disputato una stagione importante ed il Napoli lo ha osservato con attenzione. Dopo averlo trattenuto spesso, la Lazio sembra ora intenzionata a cedere lo spagnolo per poter finanziare il proprio mercato, con i biancocelesti pronti ad ascolare offerte. Ma al momento il Napoli non sarebbe in pole per il suo acquisto.

Luis Alberto lascerà la Lazio: il Siviglia di Monchi in pole

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, su Luis Alberto è forte l’interessamento del Siviglia che vorrebbe riportare in Spagna il centrocampista classe 1992. L’ex ds della Roma Monchi stima moltissimo Luis Alberto e sebbene non si possa parlare di trattativa aperta, il Siviglia ha già iniziato a muoversi per riportarlo a casa.

Dalla Spagna si è parlato addirittura di un’offerta di 16 milioni di euro già rifiutata dalla Lazio, ma da Formello sono arrivate secche smentite. Non è stato smentito però l’interesse del Siviglia che nei prossimi giorni potrebbe iniziare il vero assalto. La Lazio pare decisa a cedere il giocatore e chiede almeno 28 milioni di euro per lasciarlo partire.

Per abbattere la resistenza di Lotito, dunque, servirà un’offerta da almeno 20-25 milioni di euro. Solo in quel caso il patron dei biancocelesti si siederà al tavolo delle trattative, altrimenti sarà difficile portare via Luis Alberto dalla Lazio. Al momento il Napoli ha però alte priorità ed il Siviglia sembra la squadra in pole per accaparrarsi il giocatore.

Dal 2016 alla Lazio, Luis Alberto ha collezionato più di 200 presenze in maglia biancoceleste, segnando 40 e firmando 60 assist. Un bottino importante, impreziosito quest’anno da 5 gol e ben 11 assist, con Luis Alberto fondamentale per la qualificazione in Europa League del club romano. Adesso il centrocampista è pronto per un nuova esperienza, vedremo se ancora in Serie A oppure nella sua Spagna.